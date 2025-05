O pobo é quen máis ordena: o Celta conquista o relato

«O pobo é quem mais ordena», cantaba Zeca Afonso pola megafonía de Balaídos. Grândola, Vila Morena, contra os saúdos fascistas dos radicais béticos. O verso, en certo modo, resume o ideario que o Celta hoxe predica. O deporte de masas é sempre política, alén de leas partidistas. Abrangue símbolos, vontade de representación, tradición e legado, economía e cultura... Xurde dunha sociedade, reflíctea, aliméntase dela e tenta influíla. O clube, desconectado da contorna e incluso antipático para os seus fregueses durante outras etapas da súa historia, foi quen nestes tempos de artellar unha narración que involucra ó celtismo; que o convirte, de feito, en suxeito protagonista. O pobo é quen máis ordena.

Importa tanto o que sucede como a narración que se constrúe e que será, ó cabo, o que se lembre. O Celta clasificouse para Europa practicando bo xogo e cun plantel cheo de canteiráns. A directiva restituiu a relación co Concello e achandou a proxecto Galicia 360. A reforma do estadio encara a derradeira fase. Respostouse finalmente ó reclamo dun equipo feminino e As Celtas ascenderon. Velaí os feitos. É o departamento de Marketing, Comunicación e Estratexia Dixital o que fixo rendible o seu alcance.

Despedida de Gol. / Marta G. Brea

Unha figura ten un peso esencial neste proceso. Un home espigado, calvo a ras e con barba segada, elevado á xefatura dende un papel secundario: Gael García, xemelgo de Claudio Giráldez no físico e na traxectoria. Contratado no 2017 como xefe de Marketing e tras coordinar os fastos do Centenario, a directiva nomeouno responsable máximo coa saída de Maruxa Magdalena Seoane. Mentres Claudio e os seus conquerían o xogo, Gael García e os seus conquerían o relato.

Na análise da súa labor conta o que fixeron e o que deixaron de facer nos 36 perfís en redes sociais e as demáis ferramentas de comunicación que posúe o clube. O Celta recuperou e multiplicou o uso do galego como idioma vehicular. Coida do celtismo alén de Vigo. Empatiza con outros clubes. Amosa sentido de país. Achega os xogadores ós siareiros, aproveitando a tenrura do perfil que impera no vestiario. Marian Mouriño tense alzado como ídolo pop. A Oliveira dos cen anos cántase en discotecas, colexios e vodas.

Máis calidade que cantidade

Mudou, sobre todo, o enfoque e o obxectivo. Na etapa de Marco Rocha primaba a cantidade dos impactos. García prioriza a súa calidade; que sexan profundos, se dirixan ó público axeitado e encaixen na narrativa que se deseñou. O vídeo sobre o entroido ourensán, case un pequeno documental de valor antropolóxico, exemplifica este facer, que tamén se trasladou á escea física.

O Celta ven de converter cada partido en Balaídos nunha festa na que o fútbol é o prato principal, pero non único. Abraham Cupeiro estremecendo as carnes co seu carnyx; as Fillas de Casandra versionando a Oliveira; cigarróns, boteiros e fulións facendo soar as súas chocas; as pandereteiras de Toutón cos seus ritmos telúricos. Galicia, a tradicional e a moderna, fundida co Celta nun relato, unha vez máis, tan perfectamente tecido como esas camisetas e bandeiras remitidas ós 313 concellos –«non se pode ser máis de aquí»– e penduradas nun cento.

Microcontos perfectos

Desfrutou o clube ata dun punto de fortuna neses microcontos dentro do libro xeral: a victoria sobre Osasuna que decora a despedida de Gol, a treboada que se retén na festa de fin de tempada e trala derrota co Rayo, a redención soñada: con 4.000 siareiros nas gradas do Coliseum e con Iago Aspas cumprindo a promesa de voltar á Europa que fixera saloucando en Old Trafford.

Claudio Giráldez –licenciado en xornalisto, tamén experto na mensaxe– e os seus rapaces, o que son e como xogan, producen o material que logo en Afouteza e Príncipe moldean. Case 21.000 aboados e 2.000 en lista de espera, datos do pasado verán, tras unha permanencia anguriosa, refredan o camiño. A pelota só se pode seducir ata certo punto. Os seus futuros caprichos capearánse mellor se o celtista na ledicia segue namorado no padecer. Este Celta é un conto de fadas.