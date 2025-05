El Espanyol se mantiene en Primera con suspense

El Espanyol sigue en Primera División después de derrotar a Las Palmas e con goles de Puado y Pere Milla en la segunda mitad, un resultado que le garantiza la permanencia aunque el Leganés, su rival por la salvación, ganara al Valladolid (3-0).

El cuadro periquito se doctoró en suspense. Tras una primera parte cargada de nervios e imprecisiones, un penalti de Essugo a Véliz rompió el partido. El 1-0, transformado por Puado, alteró el desarrollo del choque y dejó sin efecto el buen partido de Las Palmas, que ya estaba descendido matemáticamente antes de empezar.

El anfitrión disfrutó de la primera ocasión a los nueve minutos, un remate alto de Roberto, pero su inocente acercamiento no fue a más. Las Palmas llevaba la iniciativa en el verde. Loiodice, Manu Fuster y Herzog pusieron en problemas a Joan García mientras el Espanyol no lograba desatascar su juego.

Sin grandes actuaciones, Las Palmas controlaba el encuentro ante un rival tenso en una jornada clave. Los acercamientos locales se limitaban a aproximaciones sin remates y centros sin destinatario. Sin peligro y sin hambre: esta era la imagen de los blanquiazules en esta primera parte.

En la reanudación, los nervios se instalaron definitivamente en las gradas del RCDE Stadium. Joan García salvó el primero del equipo canario al frustrar un disparo de Jaime Mata. El entrenador local, Manolo González, refrescó el banquillo buscando más pólvora y dio entrada a Pere Milla y a Véliz.

Los pupilos del técnico Diego Martínez llegaban con facilidad al área rival. Las dudas crecían en el Espanyol, sin brújula, profundidad ni pegada. El punto de inflexión llegó en forma de penalti de Essugo a Véliz en el 64. Puado no falló desde los once metros y puso el 1-0 en el marcador.

El gol levantó a la afición y al anfitrión, que disfrutó de minutos con más desparpajo arriba. Más liberado, los acercamientos blanquiazules tenían cada vez más peligro. Y Pere Milla recogió la recompensa: el atacante marcó el 2-0 en el 82 después de una asistencia de Puado.

Decepción en Butarque

El Leganés no pudo lograr el milagro y pese a cumplir con su parte del guión y golear este domingo por 3-0 al Valladolid no pudo salvar la categoría y regresará, un año después, a Segunda División. El triunfo del Espanyol condenó al descenso a un conjunto madrileño al que no le valieron ni los tres goles que firmó en la primera mitad, ni los cuarenta puntos que sumó, una cifra que hubiera otorgado la salvación a los de Borja Jiménez en las cuatro últimas campañas, pero no en ésta.