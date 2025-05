El Bernabéu llora y festeja el adiós de Modric y Ancelotti

Cuando decimos adiós a alguien que nos ha hecho felices, en realidad nos estamos despidiendo de una versión de nosotros mismos que ya nunca volverá. Puede que en el futuro seamos mejores, pero nunca ya iguales. Por eso, lo que ayer acogía el Santiago Bernabéu no era un Real Madrid-Real Sociedad como tantos ha habido. Era una ducha de nostalgia de lo que fue y ya nunca más será.

Ancelotti es manteado por los jugadores del Real Madrid a la conclusión del partido. | AP

Adiós a Luka Modric. Adiós a Carlo Ancelotti. Seguramente, el mejor entrenador y el mejor centrocampista que ha conocido el Real Madrid en sus 123 años de historia. Desde luego, los más laureados, 28 títulos para el croata, 15 para el italiano. Dos leyendas del fútbol que ayer pudieron al fin cobijarse en el abrigo del Bernabéu, tras ver sus despedidas anunciadas en fríos comunicados oficiales. La afición correspondió a la dimensión de los dos mitos en su propia historia. «Ha sido una historia inolvidable. No puedo olvidar cada día que he pasado aquí. Hala Madrid y nada más. Os quiero mucho. Ciao», verbalizó el entrenador, durante el homenaje que el Bernabéu le brindó.«Ha llegado el momento que nunca quise que llegara. Ha sido un viaje largo y maravilloso. El trofeo más grande que he ganado es vuestro amor. No llores porque terminó, sonríe porque sucedió. Hala Madrid y nada más», dijo Modric.

Se recordará durante años el momento en el que fue sustituido, a tres minutos del final. Los jugadores de los dos equipos formaron un pasillo por el que Modric dejó el Madrid para siempre, emocionado y aplaudiendo a un Bernabéu puesto en pie. En la banda le esperaban el resto de sus compañeros, también Toni Kroos, su mejor socio sobre el césped, así como su esposa y sus tres hijos.