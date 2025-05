Alonso, resignado: "Esto no es mala suerte"

Esta temporada, en ocho grandes premios, a Fernando Alonso le ha pasado de todo. Y por una razón o por otra, el caso es que el asturiano sigue sin sumar ningún punto y el próximo fin de semana llegará a la carrera de casa, en el Circuit de Barcelona, con su casillero a cero. Eso sí, hoy ha querido dejar claro que el problema no ha sido por su parte, sino que del coche. "No ha sido mala suerte", ha dicho tras el GP de Mónaco.

Alonso se ha retirado en la vuelta 36 cuando era sexto, aunque su parada pendiente le iba a dejar octavo. Desde la vuelta 15, según ha revelado, ya ha empezado a tener problemas, al quedarse sin batería, perdiendo potencia y rodando a tres segundos de la cabeza, aunque a pesar de eso seguía aspirando a terminar su primera carrera en el top diez y sumar sus primeros puntos de la temporada.

“Tenía un problema con el motor desde la vuelta 15. No tenía la parte eléctrica, así que iba como Ricciardo en 2017, sin parte eléctrica, me faltaban 160 CV. En Mónaco la potencia no es crucial así que mis tiempos eran razonables. Soñaba con la sexta posición, quizás no era posible, pero aún así iba bien hasta que el motor dijo basta", ha explicado Fernando.

"La carrera fue buena en mi caso. La clasificación fue muy buena, pero el caso es que perdimos otra oportunidad”, ha resumido Alonso, trasladando la responsabilidad a su equipo y al proveedor de motores, Mercedes: “Cuando todo sale mal desde el inicio… pero esta vez no es mala suerte, no fue un coche de seguridad en el peor momento, no nos cayó un meteorito del cielo. El motor no estaba bien preparado para esta carrera y no pudimos terminarla. Investigaremos para asegurarnos de que no sucede más”.

Con todo, Alonso no pierde la motivación y confía en su buen momento de forma: "No tenía dudas en mí mismo como piloto de F1, pero está bien tener un buen resultado de vez en cuando porque te hace volver al gimnasio con una sonrisa, más motivado, con buenas noticias. En mi caso no hay buenas noticias, así que tengo que ir al gimnasio mañana y seguir haciéndolo bien, me quedo con eso", ha dicho.

"Mónaco es especial, muy específico, las vueltas de clasificación fueron geniales. Si no tuviera puntos por tocar el muro o provocar un accidente estaría frustrado, pero me siento relajado a muy alto nivel y espero mi oportunidad", señala Fernando, que a sus 43 años no se rinde.

Asume que la inercia negativa de este año la dará por buena si el año próximo cambia la tendencia: "Estaré contento si va así toda la temporada y ganó en Australia en 2026. No me afecta sumar ocho puntos o 22 esta temporada, pero el año que viene esperamos aspirar al título con el cambio de reglas. Así que encantado de acumular todos los abandonos este año", ha cerrado.