Vuelco legal en Preferente: permanencia del Choco y descenso del Juvenil

Vuelco en el reparto de alegrías y tristezas que había legado la última jornada de Preferente en el sureño Grupo 2, el 11 de mayo. La temporada regular pareció haber concluido entonces, pero se seguía disputando en los despachos. Un fallo del Comité de Competición y Disciplina ha supuesto la salvación del Choco y la condenación del Juvenil, a expensas de recursos. «Es difícil encontrar una situación parecida», admite el entrenador del equipo redondelano, Juan Amoedo, que precisa la metáfora: «Te ves ahí muerto y de repente empiezas a latir gracias al desfibrilador». El presidente del club ponteareano, Enrique González describe por contra su conmoción: «Ha sido un jarro de agua fría».

Muertos con certificado de defunción se creyeron en el Choco ese lunes 12 de mayo. Escasas horas antes habían empatado a un gol en Santa Mariña con un Cented Academy ourensano sin objetivos. El punto no había resultado suficiente. Se había consumado el descenso a Primera Futgal como 15º, con 36 puntos; los mismos que el Juvenil, 14º, que se beneficiaba del golaveraje particular (1-2 y 0-0).

Amoedo se sentía destrozado. Choqueiro del alma, con paso previo por Casa Paco –ningún currículo más redondelano–, la directiva había pedido su regreso a falta de seis jornadas, tras acordar la marcha de Félix Rial, en una situación agónica. Tres empates, una victoria y una derrota los habían llevado con vida a esa última jornada. El Juvenil cayó con claridad ante el Pontevedra B (0-6). Pero el Choco no pudo lograr la victoria necesaria.

"Amigos en todos lados"

Una llamada y un mensaje rescataron a Amoedo de su pesadumbre. «Hay que tener amigos en todos lados», afirma, protegiendo la identidad de los autores de esos «dos chivatazos», que intuye justificados por simpatía: «Influyó que se hizo muy viral el tema de los dos goles que nos anulan en el último minuto». Se refiere al trallazo de Iker y al rechace que Pardavila, en la misma acción en el 94, envió a las mallas del Cented; las imágenes parecen probar que el disparo inicial había botado tras la línea y que Pardavila no había arrancado en fuera de juego.

Errores que no se podían subsanar. Sí lo que sus informantes le revelaron, una alineación indebida, sin concretar cuál. Amoedo y el coordinador del Choco, Albert, investigaron y descubrieron que el Cented estaba empleando a David Vázquez con ficha del B cuando al ser mayor de 23 años ya no podría retornar al filial. Amoedo recordó que en su etapa como ayudante en el Celta B se habían encontrado la misma limitación con Manu Ferrando. Articularon su denuncia al Comité de Competición y Disciplina, que ayer sentenciaba a su favor.

Pérdida de puntos y multa

Esta primera instancia ha resuelto que el empleo de Vázquez había incumplido los artículos 224.1b y 224.3. y ha modificado el resultado del partido, declarando vencedor al Choco por 3-0 conforme al artículo 68 del reglamento disciplinario. Acuerda igualmente sancionar al Cented con una multa por una alineación indebida que, aunque ningún otro rival reclamase, se produjo en trece encuentros. La cuantía, de 150 euros por cada uno, alcanza los 1.950 euros.

Partido de fútbol entre el Céltiga y el Juvenil Ponteareas disputado en el campo Salvador Otero. / Iñaki Abella

La resolución ya se refleja en la clasificación oficial de la Federación Gallega, que sitúa al Choco en la 14ª posición, con 38 puntos, y al Juvenil en 15ª, con los 36 que tenía. Será, por tanto, el club de Ponteareas el que descienda a Primera Futgal mientras que el Choco logra la permanencia. El otro afectado es O Val, del grupo norteño, pendiente ahora de los arrastres –con también 38 puntos pero peor diferencial–.

«Nos quitaron el momento de celebrar ese gol en casa. Te da pena. No se hubiese montado todo este lío», conviene Amoedo, pero admite: «Para el Choco hubiera sido una herida de muerte descender a Primera. Es una alegría muy grande, sobre todo por la afición, que ha sufrido mucho este año».

En el Juvenil, víctima colateral e inocente, lamentan que desde la Gallega no hayan respondido a las alegaciones que habían presentado como parte afectada. La directiva iba a reunirse para adoptar una postura. Su presidente, Enrique González, apunta que los clubes no tienen acceso a los datos de las plantillas ajenas y que la propia federación debería haber sido diligente en el control. Y resalta que se ha reconocido una infracción continuada por parte del Cented, aunque se fije la pérdida de puntos para sólo uno de los partidos. «Esto no es justo. Nosotros no cometimos ninguna irregularidad y no es lógico que paguemos el pato», anticipa –desde O Val reclaman el descenso administrativo del Cented–. Contra esta resolución de Competición cabe recurso ante Apelación en el plazo de diez días. En último caso, Juvenil y O Val, o el Cented con su propia tesis, podrán acudir al Comité Galego de Xustiza Deportiva.