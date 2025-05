El Distevi Seis do Nadal se agarra a su público en busca del ascenso

Llega el momento del Distevi Seis do Nadal. El equipo vigués afronta desde hoy la fase de ascenso a Primera Nacional. Lo hace en Coia, en su casa, ante su gente, aunque con complicados rivales que no van a ponerle las cosas sencillas. El apoyo del Concello les brindó la oportunidad de acoger esta fase final en la que solo el primer clasificado encontrará acomodo en la categoría nacional, la que abandonaron hace unos años y a la que quieren regresar para aumentar la cuota viguesa que ahora representan Granitos y Reconquista.

La fase no admite errores. Tres jornadas por delante ante conjuntos poderosos que también tienen el ascenso entre ceja y ceja desde hace tiempo. Esta tarde los de Jorge Fernández, entrenador del Distevi Seis do Nadal, se enfrentan al Leganés (20:00) en la primera jornada. Antes que ellos se medirán Villa de Luanco y Villafranca. Mañana sábado los vigueses juegan a las 18:00 horas ante el Villafranca y el domingo llegará el desenlace de la fase en la que el Distevi Seis do Nadal se cruzará con el Villa de Luanco a partir de las 12:30 horas. Si todo sale bien en ese partido estará el billete para el ascenso a Primera Nacional. Fernández no siente especial presión por el hecho de ejercer de anfitriones de la fase y advierte del interés que tendrán en ella el resto de equipos: «Hemos hecho las cosas bien esta temporada y eso nos han llevado hasta aquí. Nos da un plus y la plantilla está muy mentalizada para lograr el objetivo».