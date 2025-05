Portazo del Real Madrid a Modric, que anuncia su marcha del club tras el Mundial de Clubes

Luka Modric no continuará en el Real Madrid después del Mundial de Clubes, según anunció este jueves el propio jugador. El croata, de 39 años, jugará este sábado ante la Real Sociedad (16.15 horas) será su último partido en el Santiago Bernabéu y será despedida con honores junto al entrenador Carlo Ancelotti, que se marcha a Brasil para convertirse en seleccionador de los cariocas.

"Ha llegado el momento. El momento que nunca quise que llegara, pero así es el fútbol, y en la vida todo tiene un principio y un final... El sábado jugaré mi último partido en el Santiago Bernabéu", escribió en sus redes sociales. "Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después. Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona. Me siento orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia", continuó.

El club le ha cerrado la puerta

Modric se despedirá junto a uno de los estrenadores que ha marcado su carrera, Carlo Ancelotti. A las órdenes del italiano y de Zinedine Zidane ha disfrutado de sus mejores temporadas. Luka, que fue galardonado con el Balón de Oro en 2018, confiaba aún en poder colgar las botas en el Real Madrid el próximo verano, después de la disputa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. El jugador estaba dispuesto a rebajarse la ficha, algo que ya había hecho en su última temporada, y en asumir un rol secundario en la plantilla de forma constructiva. Xabi Alonso ha llegado a valorar la posibilidad de contar con él porque el croata aún puede aportar su criterio y su buen pie si se le administran las cargas de minutos. Sin embargo, el Real Madrid ha sido quien ha enseñado la puerta de salida a Modric, que ahora buscará ofertas para seguir en activo un año más y llegar a la cita mundialista del próximo verano en condiciones físicas. Le han llegado ofertas desde Croacia, Arabia y Estados Unidos, pero Luka quiere estudiar otras opciones porque le apetece seguir compitiendo al máximo nivel posible para llegar rodado a su quinto Mundial.

Luka, que llegó al Real Madrid en 2012 procedente del Tottenham, dejará el club como el futbolista con más títulos en su historia, con 28 en su palmarés: 6 Ligas de Campeones, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España. Además del Balón de Oro que conquistó en 2018.