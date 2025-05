Un árbitro de 19 años denuncia una agresión en un partido infantil en Vigo

Posible acto de violencia, aunque las posturas difieren, durante un partido de fútbol categoría infantil —niños de 12 y 13 años— que enfrentaba al Colegio Hogar C y al Arenas de Alcabre B. El árbitro, un joven de no más de 19 años, afirma que sufrió insultos, amenazas y golpes por parte de un persona relacionada del Arenas, según quedó reflejado en el acta oficial del encuentro.

Los hechos ocurrieron en el campo del Colegio Hogar, en el barrio de San Roque. El partido, correspondiente a la Copa, terminó con una goleada (6-1) a favor del conjunto local. Los ánimos comenzaron a caldearse a partir del minuto 52, con el marcador empatado a uno, cuando el árbitro mostró varias tarjetas amarillas a jugadores del Arenas por protestas, expulsando incluso a uno de ellos por insistir en sus quejas.

Al finalizar el encuentro, y tras expulsar a otro chico del Arenas por decirle «eres malísimo», el colegiado fue increpado por alguien relacionado con el equipo visitante que se adentró más de veinte metros en el campo, profiriendo gritos y amenazas «visiblemente exaltado y claramente fuera de sí». Según relató el árbitro, esta persona le propinó dos golpes en el pecho con el brazo y lo levantó nuevamente con intención de continuar la agresión, lo que obligó al joven a retroceder.

El árbitro logró llegar hasta el vestuario. Según su acta, el delegado del Arenas —también expulsado por protestar— trató de impedir que llamase a la Policía Local y lo persiguió, evitando hasta en tres ocasiones que pudiera cerrar la puerta mientras seguía gritando y protestando de forma exaltada.

Finalmente, uno de los técnicos del Colegio Hogar intervino para impedir que nadie más accediera al vestuario hasta la llegada de los agentes. La Policía Local, con la descripción facilitada por el árbitro, intentó localizar al supuesto agresor, que ya había abandonado las instalaciones.

Desde el Arenas, sin embargo, niegan esta relación de los hechos. "Desde el club rechazamos los actos que pasaron y que no deben volver a suceder, pero no estamos de acuerdo con la versión del acta", asegura el presidente, Diego Crespo. "Si hubiese sucedido así, asumiríamos las consecuencias, pero tenemos localizada a la persona y creemos al cien por cien en lo que nos dice. Afirma que entró en el campo a retirar a los niños, que estaban increpando al árbitro, y en el calentón sí lo insultó. Pero que no pasó nada más". Comenta Crespo que otros testigos le han confirmado este relato.

También niega que el acusado por el árbitro se hubiese ido. "Vinieron dos patrullas de la policía y el chico estuvo hablando con ellos. No escapó del campo". El Arenas piensa remitir sendos escritos a la Federación Gallega y al Comité de Árbitros para que se tengan en consideración.