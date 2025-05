El Cultural Areas arrebató al Juventud de Cambados el título de la Copa Diputación en una final que se decidió con un disparo cruzado desde el vértice del área ya dentro del último cuarto de hora.

Areas y Domaio ganan la Copa Diputación

Pasarón cambió su habitual granate por el amarillo que portó un millar de aficionados cambadeses, pero también decenas de ponteareanos. Ya fuese por lo imponente de un escenario o por las especulaciones propias de una final, la primera destacó por su escaso ritmo de juego. Apenas hubo noticias en las áreas.

Ya en la segunda parte, la velocidad en las acciones tomó otro cariz de mayor intensidad. Millán sirvió el córner que Ramón remató de cabeza al larguero botando solo centímetros por delante de la línea de gol. También el Cultural Areas rondó el gol en un saque de esquina hasta que lo encontró poco después en una acción por banda izquierda que Nico Cuevas culminó con un certero derechazo cruzado que se coló por el palo más alejado para lamento de toda la parroquia amarilla.

Pénjamo siguió buscando en los cambios la fórmula para encontrar el empate, pero las acciones a balón parado se convirtieron en prácticamente el único recurso. El Areas de Yago Yao no permitió ningún remate cómodo hasta el pitido final.

De mañana se había disputado la final femenina, a la que habían accedido San Roque Casablanca, tras derrotar 2-0 al Villalonga B,y el Domaio, tras eliminar en los penaltis a As Celtas B. Las moañesas ganaron por 1-5. El gol de Souto, en el 62, no pudo compensar los de Nere (39), Ainara (47) y el hat trick de Lucía (49, 67, 85).