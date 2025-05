Alcaraz se exhibe ante Sinner con un gran triunfo

A este nivel no hay quien le gane. Carlos Alcaraz se proclamó ayer campeón del Masters 1.000 de Roma después de firmar un partido prácticamente perfecto ante su máximo rival, Jannik Sinner (7-6, 6-1). El español no cedió ni una sola vez su servicio en todo el encuentro y viajará a Roland Garros con la moral alta para revalidar el título del año pasado.

Alcaraz y Sinner llegaban a la final en plena forma. El español reaparecía en Roma tras una lesión que ponía en peligro su gira preferida, pero el nivel mostrado durante la semana demostró que estaba perfecto para competir y rendir a su máximo nivel en tierra batida. Por otro lado, el italiano también volvía a las pistas en este torneo, aunque su ausencia no se debía a una lesión, sino a una sanción por dopaje de tres meses. Aun así, como si no hubiera pasado el tiempo, Sinner se plantó en la final sin dar opciones a sus rivales, más allá de perder un set ante Tommy Paul. El Jannik de siempre.

Los dos empezaron de manera similar, ganando los puntos más por errores del rival que por su propio potencial. Muy serios con el servicio, ambos jugadores no cedieron en sus dos primeros turnos. En el tercero, el murciano tuvo la oportunidad de romperle el saque a Sinner, pero su baja efectividad en el resto le impidió conseguirlo. Parecía mentira que estuvieran jugando en tierra batida, la superficie donde los saques son menos efectivos y se producen más breaks. Sinner y Alcaraz no entendían de eso y se mostraron intratables con sus servicios como si un partido de pista dura se tratase. Tanto los restos del italiano como los del español no lograron incomodar al que servía.

Eso ocurrió hasta el 6-5 del italiano. El jugador local puso presión desde el resto, a la par que la afición presente en el estadio, y Alcaraz la notó en sus golpeos. Varios errores consecutivos de Charly otorgaron las dos primeras bolas de rotura para Sinner. La afición se olía el set de su jugador, pero Alcaraz gestionó el momento como un campeón. Lo superó con dos buenos saques que forzaron el error de Jannik y acabó llevándose la primera manga al tie-break con la moral bien alta.