El Sárdoma se juega el ascenso

El Sárdoma CF, de nuevo al completo, pondrá en juego sobre el césped de As Relfas (hoy, 17:00 horas) todas las ilusiones de una temporada. Ya no hay vuelta atrás. Si el club que preside Begoña Aldao quiere seguir en un campeonato estatal, tendrá que pasar por encima del Real Betis B. Porque en octubre la liga actual seguirá siendo la cuarta categoría estatal y dependerá igualmente de la RFEF, pero como campeonato gallego, no interautonómico.

Así, restan noventa minutos de tiempo reglamentario, con posibilidad de prórroga y penaltis en caso de equilibrar la diferencia de goles de la ida (derrota por 2-0). Las blanquiazules, con Toni Martínez y Chicho Val en la dirección técnica, se aferran a su campo para voltear una eliminatoria que se complicó en el descuento en Sevilla tanto por un error arbitral como por el mal juego vigués en el segundo tiempo.

Ambos equipos entrenaron ayer. Las sardomistas, en su campo por la tarde; las béticas, en el mosense As Baloutas por la mañana. “Creemos que la eliminatoria está abierta, todo va a pasar por que tengamos un poco más el balón, quién domine mejor las áreas, sobre todo la ofensiva para generar más peligro”, apunta Val. Sí, ganar el centro del campo será determinante. Al amparo de su feudo, el Sárdoma puede presumir de haber igualado la derrota en León ante el Olímpico (2-1), un marcador que finalmente supuso alcanzar el podio final. También haber superado en resultados al propio Celta (1-0 y 0-0). Pero ahora todo eso es pasado y sus goleadoras, Andrea Albiol y “Luchi” (45 dianas entre ambas), pretenden seguir atinando para catapultarlas a un ascenso a 2ª RFEF acompañando al Celta. Si lo de las celestes ha sido histórico, un doblete supondría un gigantesco espaldarazo al fútbol femenino local.

No obstante, nada es gratis. Esta temporada, las verdiblancas solo han perdido cuatro partidos a domicilio. Además del 9-2 que en noviembre pasado le endosó el campeón del grupo 5, Sportextremadura, cayó ante el Sevilla B en octubre (1-0), en el campo del Alhama (2-0) en diciembre y ante el Granada CF en marzo (1-0).

El Betis B pierde para este encuentro a Mabel Sierra, concentrada con España en Portugal donde disputa el Torneo de Desarrollo UEFA para selecciones nacionales Sub-16. Sierra jugó los noventa minutos del partido de ida. Con todo, el entrenador verdiblanco, José David Cotán, refuerza la defensa con una futbolista del Betis de la Liga F, Blanca Muñoz, que este año ha jugado cinco partidos con el B… y veintidós partidos en la elite (veinte como titular bética). Su primer equipo certificó el descenso a 1ª RFEF el domingo pasado y, aunque cierra ejercicio este domingo ante el Espanyol en Barcelona, el club ha primado los intereses del filial. El conjunto andaluz llega con toda su artillería. Las delanteras Carla Santaliestra y Alba Rodao, en una docena de ocasiones, han jugado esta temporada en la máxima categoría y con el filial son de las que más minutos han disfrutado, aportando 19 y 20 goles, respectivamente. A través de las redes sociales, el Sárdoma CF ha hecho un llamamiento a la afición. “Necesitámosvos; fagámolo todas xuntas”. Llenar As Relfas sería el primer paso para la remontada.

HORA: 17:00 (hoy)

CAMPO: As Relfas.