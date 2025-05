Sechu conquista el Mar de Hielo

Puedo uno imaginarse a Sechu Lópezcomo Roy Batty sobre una cornisa, recitando con melancolía: «Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Los enormes acantilados de la isla del Príncipe de Gales. El Polo Magnético de Ross. He seguido los pasos del capitán Franklin y divisado osos polares». El aventurero gallego y sus compañeros, el extremeño José Trejo y el murciano Quitín Mira, han culminado su expedición Mar de Hielo. Los tres han unido a pie Resolute Bay, en la isla de Cornawallis, y Gjoa Haven, en la del Rey Guillermo. En total, 760 kilómetros, más de 600 de ellos sobre el mar congelado.

Una gesta que sólo habían logrado antes los canadienses de la Akor Expedition en 2021. Probablemente nadie más se una a ellos en este tránsito. El cambio climático facilitará la navegación por esos legendarios parajes, que tanta esfuerzo y sangre se cobraron en la búsqueda del paso del Noroeste. Uno de los factores que alimenta la codicia de Trump por Groenlandia.

Sechu ha añadido así un capítulo muy especial a un currículo que brillaba sobre todo por sus tres «ochomiles» conquistados: Annapurna (8.091 metros), Gasherbrum II (8.035 metros) y Shisha Pangma (8.027). Esta expedición horizontal ha resultado muy distinta a aquellas verticales, sin la complicación de la altura, pero más dura.

Trayecto de la expedición. / Mar de Hielo 2025

Han sido 39 jornadas de travesía, a casi 20 kms de media diaria y temperaturas frecuentemente inferiores a los -20 grados en la sensación. El trío se ha refugiado de una gran tormenta durante 60 horas, enterrado en la nieve, y ha sufrido el «white out»: cuando la blancura infinita provoca la pérdida del horizonte a la vista. Conscientes de la historia, se han acordado de los 129 tripulantes del Erebus y del Terror, que se perdieron en la banquisa, y de Bruno de Herceta y Francisco Bodega y Cuadra, los exploradores españoles que cartografiaron las costas del Pacífico Norte de Canadá.

Vallas de protección contra osos

Y eran ciertamente los osos polares el gran peligro, además de la imposibilidad de un rescate durante buena parte de la travesía. Cada vez que acampaban, instalaban una valla perimetral de alarma con lanzadores de bengalas y otra con una linterna potente. En las tiendas guardaban un spray de pimienta y dos armas de fuego. Nada de esto necesitaron aunque sí divisaron tres ejemplares en la distancia y en una de las entradas de su blog escribieron: «Demasiadas huellas por todos lados».

Sechu, Trejo y Mira cenaban ayer con el embajador de España en Otawa, que ya los había agasajado antes de partir. El de Montañeiros Celtas llegará a Galicia el sábado; el mismo y a la vez transformado por la experiencia. Todos esos momentos no se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de que los reviva, contándolos.