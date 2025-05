El paraíso, desde la bicicleta: el gravel de ultrafondo llega a Galicia

Galicia esconde a distancia, como entre brumas, lo que exhibe en la intimidad. Cuarenta exploradores descubrirán su patrimonio natural y humano desde el día 17, en una prueba de ultraciclismo que sus organizadores han bautizado como Finisterrae. Ese fin del mundo que Dios, exhausto, convirtió en la coda de la creación al posar su mano sobre el mar. «No es sólo un desafío físico, sino la oportunidad de conocer esta hermosura», proclaman desde Xtrembike.

Alejandro González y Pedro Montesinos son socios en esta cadena de tiendas especializada en ciclismo –un local en Vigo, otro en Pontevedra–. Oficio y pasión se entretejen en su caso. Adictos casi diarios a la bicicleta, dispararon el kilometraje habitual hace un par de años. Se lo exigía el plan de preparación. A Alejandro se le había ocurrido participar en un evento de gravel; la modalidad que se practica con una montura de carretera y ruedas gruesas. Se transita, en general, terrenos de dificultad intermedia: pistas forestales, senderos...

En España existen citas de prestigio internacional como Badlands, por el desierto granadino de Gorafe, o The Traka, en Barcelona... Para su debut, Alejandro escogió otra extraordinaria, la Basajaun, con centro neurálgico en Vitoria, que recorre las sierras de Urbasa, Irati y la Demanda o el desolado paisaje de las Bardenas Reales navarras. En total, 850 kilómetros, con 16.000 metros de desnivel acumulado, a recorrer en seis días como máximo.

Alejandro, además de disfrutar de la aventura, experimentó una revelación. Regresó a Vigo con una idea bulléndole en la cabeza.

–Pedro, esto aquí sería la hostia.

Muchas de esas charlas se irían repitiendo en los meses siguientes, en las jornadas de oficina y en sus rutas, soñando con compartir con otros sus éxtasis, hasta cuajar en el diálogo definitivo.

–¿Lo hacemos? ¿Me echas una mano?

–Venga, p’alante.

La actividad ha sido intensa desde noviembre. El itinerario se diseñó acomodándolo a un marco básico, con Vigo como salida y llegada y Fisterra, en el ecuador. Aunque el planificador Komoot se lo facilitaba sobre el mapa, después había que comprobar la fiabilidad de la información proporcionada vía satélite y la viabilidad de las conexiones. «Tienes que ir y revisarlo. Han sido muchas horas», resume Alejandro.

Resuelto el contenido, había que ofertarlo. Bosquejaron un cupo de 15 personas. «Pensamos en amigos, pero se corrió la voz. Creamos un evento en Instagram medio en broma y nos empezaron a llamar. Decidimos aceptar a algunos más. Este tipo de pruebas está en auge. Existe un nicho de mercado.». Ante el riesgo de verse desbordados, decidieron limitar el estreno a un número manejable, de 40 participantes. «Cortamos ahí porque todo se nos vino grande de repente».

Orografía rompepiernas

Todo está ya programado y calendado. Finisterrae by Xtrembike se iniciará este viernes. La mitad de los participantes son de la comunidad; entre los foráneos, gente de Barcelona, Madrid o Zaragoza, pero también una chica de Alemania y otra de Chile como mejor prueba de su seducción. Partirán a las 20:00 desde la tienda olívica, a donde también regresarán tras completar 400 kilómetros, con más de 7.000 metros de desnivel positivo acumulado. Es una relación similar a la que Alejandro afrontó en la Basajaun, aunque la orografía resulta bien distinta: «Aquí no tenemos puertos de 10 kilómetros, pero tampoco llanuras para rodar mucho tiempo. Es un terreno rompepiernas», advierte.

Esos cuarenta jinetes, entre los 30 y los 60 años –«a los jóvenes les gustan las carreras más cortas»– se desplazarán hasta Santiago empleando varios tramos del Camino. Desde la capital girarán hacia Fisterra para luego pasar por Ézaro, Cee, Carnota, Armenteira o Pontevedra. Atravesarán también Redondela, Arcade, Negreira, Caldas de Reis, Pontecaldelas, Pontecesures...

La Finisterrae by Xtrembike, como la mayoría de tales citas, no tiene un carácter competitivo. Se excluye una clasificación oficial, aunque eso no alivie su dureza. Se pone como hora tope de llegada las 22:00 del domingo. Prima el carácter aventurero. Cada rider se administrará y decidirá si acomete todo el recorrido de un tirón o si prefiere pernoctar en algún alojamiento. La organización ya les envió la semana pasada un enlace de GPX que incluye el mapa y puntos de interés como comercios en los que aprovisionarse.

Km. O del Faro de Fisterra, ecuador de la prueba. / Xtrembike

La seguridad se garantiza mediante el chip de Track the Race que mantendrá a cada participante permanentemente localizado, no sólo para los dos coches de seguimiento, que portarán herramientas y algún repuesto, sino para cualquiera que acceda a la web. Los participantes deben respetar en todo momento las normas de tráfico y comportarse de manera cívica con el paisaje y el paisanaje. Son de uso obligatorio las luces delantera y trasera, el chaleco reflectante para circular de noche, un teléfono móvil y una manta térmica.

Vocación de futuro

La Finisterrae by Xtrembike nace con vocación de continuidad y la repercusión inmediata se la asegura. «Aún no hemos realizado la primera y hay gente que ya nos está escribiendo para anotarse en la de 2026», celebra Alejandro, que anticipa que en ningún caso superarán las 70/80 personas. «No queremos realizar una cosa multitudinaria. Nos interesa más que todos queden contentos que no un desbarajuste». Y ya se ilusiona imaginando a estos expedicionarios iniciales maravillándose con la cascada de Ézaro, las salinas de Ulló o el ocaso tras las Cíes. «Van a alucinar».