El Villalonga se despide y el Estradense se medirá al Noia en el «play off»

Cuando el árbitro decretó el final del encuentro en San Pedro, se vivieron dos situaciones claramente diferenciadas. Por una lado, los locales, a los que la victoria no les servía para nada después de los resultados que se registraron en Barbadás, Arteixo y Valladares, quedando condenados al descenso de categoría un año después de su ascenso. Mientras, en el otro lado, el Estradense celebraba acabar la liga en la segunda plaza y tener el factor campo a su favor tras el tropiezo de la Sarriana en Arteixo. Los de A Estrada tendrán al Noia como rival en el primer duelo del play off, que consiguió colarse en la quinta plaza.

No fue un gran partido el que se disputó ayer sobre el césped de A Lomba, con un Villalonga atenazado por los nervios y la necesidad y un Estradense reservando jugadores importantes. Los celestes consiguieron frenar al Estradense impidiéndole jugar por los pasillos interiores y obligándole a ataca rpor fuera, mientras aguardaba a un fallo que le permitiese acercarse con peligro a la meta rival en una contra.

No fue en una contra, sino a balón parado cuando llegó el primer tanto antes de que se cumpliese la media hora de juego. Saque de falta al corazón del área, rechace en primera instancia, nuevo centro lateral y Hugo Abalo la envía al fondo de las mallas, despertando la esperanza del equipo. Pese al tanto, los dos equipos continuaron con el plan de partido, un Estradense que gozó de algunas ocasiones bastante claras en las que no acertó a marcar o se encontró con un buen Rodri. Los visitantes se encontrarían, antes de que finalizase la primera mitad, en superioridad numérica, con la expulsión de Nico Fraga. Aprovechando esa superioridad pusieron cerco en la segunda mitad al área defendida por Rodri, aunque con escaso éxito. Cuando el encuentro se encaminaba hacia su final, un balón al espacio hacia Marcos Blanco, permitió a este plantarse solo ante el meta visitante y superarle con solvencia, ampliando la ventaja. En el descuento, los visitantes conseguían anotar en un centro de Brais Calvo que Diego remataba entre dos jugadores celestes que no conseguían despejar. Fue el estertor de un encuentro que finalizó con vertido en un cementerio en un lado de la cancha y con la celebración del Estradense en el otro.