Empate a decepción en A Lomba

Decepción, lágrimas y un absoluto silencio en la grada. Así que quedó a Lomba cuando finalizó el partido entre el Arosa y el Alondras, un empate a tres tan espectacular en su concepción como estéril para el futuro. El motivo no era otro que lo ocurrido en Betanzos, donde el Noia obtenía un tanto en el 86 que le abría las puertas de la quinta plaza de par en par, enfrentándose en la primera eliminatoria al Estradense.

Pese a todo lo que se jugaban los locales, que eran el único de los tres equipos implicados en esa lucha que dependía de su mismo, salió totalmente apático en los primeros treinta minutos, donde recibió un gol y pudo recibir varios más. Tuvieron la suerte los arlequinados de tener un delantero como Comparada, que consiguió la igualada antes del descanso. La segunda mitad ya fue un descontrol en el que pudo caer de cualquier lado, aunque el que fue siempre a remolque fue el Arosa

El Alondras entró mejor el partido, mostrando mayor profundidad y cerrando los espacios por dentro al Arosa. Fruto de ese dominio llegaría muy pronto el primer tanto. Fue en una jugada en la que Ube se fue de todos cuantos le salieron al paso, ganó la línea de fondo y la puso en el corazón del área para que Roi Tato fusilase a David Conde y adelantase a los visitantes. Lo malo para los de Cangas es que el Noia ya se había puesto por delante en Betanzos y el tanto no les servía para entrar en el play off. Si pocas noticias había del Arosa hasta ese momento, el gol las hizo desaparecer. Durante media hora, el equipo local estuvo apático, nervioso e incapaz de tejer alguna jugada con cierto criterio mientras el Alondras pudo cerr rel partido. No lo hizo y, antes del descanso, el Arosa espabiló y, en una jugada aislada, un despeje que el balón le cae a Álex Comparada, cuerpea con el rival, que no se atreve a meterle el pie, gana la línea de fondo y lanza un disparo que acaba superando a Brais Pedreiro para establecer el 1-1 y regresar a puesto de play off, ya que el Betanzos había igualado la contienda con el Noia. Los arlequinados pudieron irse por delante, pero Brais, que ayer dio un recital, evitó el tanto de Hugo Villaverde.

Nada más regresar de vestuarios, el Alondras volvía a ponerse por delante gracias a una pérdida de balón en el centro del campo permitió a Pablo Goitía avanzar sin oposición. El extremo morracense acabó plantándose solo ante David Conde para superarle con un disparo cruzado y establecer el 1-2. Con ese resultado eran los de Cangas los que accedían al play off. Los arlequinados volverían a empatar gracias a Iñaki Martínez, que aprovechaba un rechace de Brais para enviar al fondo de las mallas.

En pleno dominio de los arlequinados, una jugada por la banda derecha de los de Cangas finalizó con un centro al área donde Fran López, que tocaba su primer balón, superaba a David Conde. El Arosa se lanzó a tumba abierta y, ya en el descuento, logró la igualada en un zapatazo de Martín Diz a la escuadra, pero no alcanzaba para el objetivo, , se necesitaba uno más. Pero nunca llegó. A partir de ese momento, el campo de A Lomba fue un funeral, con los jugadores de los dos equipos tirados en el suelo y con los aficionados callados rumiando lo cerca que se habían quedado del play off mientras escuchaban por los transistores los ecos de la fiesta desatada en Betanzos por el Noia.