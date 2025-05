El Sárdoma lo fía todo a As Relfas

2. Real Betis B: Ana Guerra; Alicia Muñoz, Fátima López, Lucía Bonilla, Ada Morillo (Sina Muñoz, min. 83), Paula Vázquez (Marta Moreno, min. 68), Ángela Cabezas (Carla Galán, min. 68), Mabel Sierra, Ana González, Carla Santaliestra “Carlichi” (Lola Díaz, min. 58) y Alba Rodao (Bárbara García, min. 83). 0. Sárdoma: Andrea Vares; Ana Cheila, Aida Samper, Nerea Alonso, Eva Valverde, María Rodríguez, Estela Castro, Sara Porto (Carla Carballo, min. 88), Sabela Gómez (Judith Gallardo, min. 68), “Luchi” Fernández (Elisa Gonzalo, min. 68) y Andrea Albiol (“Estefi” Garijo, min. 88). Árbitra: Génesis Suárez (CTA de Andalucía). Amonestó a Morillo y a González por las locales y a Samper por las visitantes. Goles: 1-0 (min. 72), Ana González. 2-0 (min. 90+1), Bárbara. Incidencias: Ciudad deportiva Rafael Gordillo, en el municipio de Dos Hermanas (Sevilla). Partido de ida de la eliminatoria de ascenso a 2ª RFEF.

El peor Sárdoma CF de la temporada, medroso y apocado en la media, absolutamente perdido arriba con dos atacantes que no ganaban un duelo, se enredaban en acciones individuales sin sentido o pifiaban pases que provocaban claras acciones rivales (error de “Luchi”, en el 57, y “Carlichi” se plata sola ante Vares) y, en general, con una imagen irreconocible, evitó ser goleado -porque el filial bético tuvo muy claras ocasiones- gracias a su portera, Vares, a alto nivel, y al colosal trabajo de su pareja de centrales, Aida Samper y Nerea Alonso. Dirá la expedición blanquiazul que el segundo tanto no debió de subir; y el Betis, que tuvo ocasiones sobradas para golear y dejar resuelta la eliminatoria. Razón para ambas tesis, pero la realidad es tozuda: 2-0, tres nombres propios atrás básicos que impidieron un peor resultado y… a soñar con un muy notable partido en campo propio el Día das Letras Galegas a las 17:00 horas.

Mal presagio

El choque empezó con un mal presagio. Una gran galopada -lo mejor de la portuguesa Ana Cheila- tras recuperación de cuero por anticipación al quinto minuto de juego, dejó a “Luchi” en un cara a cara con la defensora y con ventaja de la viguesa… que decidió devolver el balón a la lusa tras un sprint de cincuenta metros. La segunda goleadora sardomista estaba en otra cosa, no en esta final. A mayores, Cheila, a partir de ahí, se diluyó.

En el minuto 9 el Betis B ya obligó a Vares a intervenir. Dos después, Albiol probaba fortuna. Fue la única que leyó que su portera juega muy adelantada, pero ninguno de sus tres disparos lejanos en todo el partido encontró el arco. El último (minuto 81), con 1-0, no entró por la portera y el palo. Tampoco aportó más.

En un choque con constantes acercamientos a la banda para refrescarse, el equipo que dirige José David Cotán fue de menos a más. Avisó al cuarto de hora y en el minuto 20, con buenas combinaciones por las bandas. Peor el Sárdoma, con disparo precipitado de Sara Porto (minuto 22), tuvo una segunda bala. El Betis B mandaba, creaba y era Vares la que tenía que atajar. Hasta que una fantástica combinación viguesa desde atrás dejaba a “Luchi” en posición de remate. Se precipitó (minuto 35). Y a partir de ahí llegó el concierto local.

Una falta directa (minuto 41), un disparo al palo (minuto 46), otra falta directa atrapada por Vares en dos tiempos en el 55… El Sárdoma había perdido el sitio y solo su solidez atrás, con aportaciones de Valverde y “Peque”, le permitían mantener el marcador inamovible.

Pero este Sárdoma cae siempre que es incapaz de controlar la media. Un saque de esquina, con superioridad sobre “Peque”, acabó en el primer tanto. Cheila, tarde en la ayuda -un desastre-, no supo tapar, Ada la recortaba, centraba y llegaba el testarazo bético. Milagrosamente salvaba Vares, pero no el segundo remate a bocajarro.

Los goles

Toni Martínez decidió dar relevos, pero nunca para tomar por asalto el centro del campo y dos de ellos llegaban para rezar por el 1-0. Pero los milagros son cuestión más compleja. Y el Sárdoma ya fue incapaz de hilar, perdió balones absurdos en zonas sensibles y dejó que el Betis creyese en el ascenso. En el 77, otra vez Vares y sus centrales salvaban un tanto achicando las vías de agua… hasta la jugada antirreglamentaria. Sí, el entrenador puede lamentarse. Pese a las protestas viguesas por un fuera de juego que no quiso ver la auxiliar, el 2-0, ya en el descuento, no es mal resultado para As Relfas, salvo que las gallegas cedan también la medular, la creación y el balón a un rival que va al ralentí, pero in crescendo y que tiene gol. Y su teórica inferioridad física no se vio por ninguna parte por demérito del once visitante.

Para colmo, la ley de Murphy acabó castigando a quien estuvo brillante. El único error de Vares: un balón a medio campo de Vares ya en el descuento, acabó en Lola, ésta combinó con Ana -en fuera de juego-, que habilitó para Bárbara. Zurdazo y, pese a que la portera blanquiazul llegó a tocar el balón, gol. Sí, en órsay por un cuerpo, pero no señalizado. Cuando juegas con fuego sin ideas en la media, con un ataque que estaba a otra cosa, acabas quemado. “¡Orgullo!”, pedía Sabela a sus compañeras desde el banquillo. Necesitarán tirar de él en la vuelta para remontar.