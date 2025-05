Pizarra y corazón: las claves de la resurreción del Orbe Zendal

Laguna, sobre la central, con Maddi y Aitana presionando a las laterales. Sus compañeras, allá lejos, en seis metros. Y las islandesas, con agorafobia, ahogándose al aire libre. Parecía un 3.3. Olía a 3.3. Sonaba a un 3.3. «No es una 3.3, es una 5.1 y ellas deciden y van. Cuando se sienten muy confiadas, son capaces de defender en espacios muy amplios. Remontamos gracias al sistema», sonríe Isma, que incluso admite la improvisación sobre su plan de partido. «En microciclo no se trabajó la defensa 5.1. No pensé que nos fuese a salir tan bien».

Sus jugadoras confirman el atrevimiento que acentúa la táctica. «Muchas veces nos pasa. Él nos pauta hacer el 5.1 pero cogemos la dinámica, nos vemos cómodas», analiza Maddi. «Vimos que ellas tampoco eran capaces de encontrar cómo atacarnos. Ha dado sus frutos». Aitana valora: «Es una defensa diferente, que puede chocar en un primer momento. A ellas les costó. Fue el punto de inflexión en el partido. Es muy cansado pero dio resultado, que es lo que importa».

Lo cierto es que el entrenador del Orbe Zendal impartió una clase magistral. Exprimió los recursos de su libreto en ambos lados de la cancha, multiplicando sus piezas en vez de sólo sumarlas. Elude cualquier vanidad: «Si llegamos a una final y la dejamos ir sin intentarlo, sería para matarnos a todos. Lo hemos intentado todo. Ha ido funcionando medio a rastras». Él prefiere destacar el factor humano: «Me siento muy orgulloso de estas chicas. Es increíble ver el pabellón así. Hemos jugado sobre todo con corazón, es la palabra que lo define».

Viajeros a Islandia

«No es un resultado que nos guste para la vuelta pero estos sesenta primeros minutos están empatados. Iremos allí a ganar. No tenemos nada que perder», anticipa el cangués, que se consuela de no poder embarcar hacia Reikiavik a los 2.000 fervorosos hinchas de ayer. «Nos llevamos setenta o ochenta y alguno que seguro que estará viendo vuelos al salir de aquí. A la gente, cuando le das, te devuelve. Nos están regalando este ambiente».

Ya asume, y las eliminatorias refrendan, que las islandesas en su casa «son muy duras». Pero encuentra una lectura positiva: «Nos ha pesado un poco el ambiente. Es una gran responsabilidad. Espero que allí juguemos un poquito más sueltas, un poco más liberadas, y poder levantar el título».

El partido del miércoles contra el Elche, de los cuartos ligueros, será un trámite –32-21 en la ida–, que se solventará con canteranas del filial y mínimo gasto. Isma empleará la semana en limar defectos como «el debe de toda la temporada», que es la escasa rentabilidad de las superioridades: «Es una pena. Espero que no tengamos que arrepentirnos. Debe ser culpa mía porque estoy obsesionado con el tema y al final creo que necesitan más libertad. Estamos generando ansiedad en esos minutos y estas chicas saben jugar a un balonmano fácil estupendamente. Espero que en la vuelta esté resuelto este tema».