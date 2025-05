Exhibición de Aitana en ataque y defensa

«El partido hoy de Aitana es increíble, espectacular», exclama Isma. La estadística ofensiva lo insinúa: 6/9 en lanzamientos, con cinco tantos en la segunda mitad. Su rendimiento defensivo apuntala el elogio, con un marcaje pegajoso que limitó a la poderosa Sturludöttir.

«Aún no me salen las palabras. Estoy temblando», confiesa Santomé, aunque ya hayan pasado minutos desde la conclusión. No paran de reclamarle autógrafos y fotos, además de declaraciones. «Tengo la piel de gallina. Lo del pabellón ha sido una cosa bárbara. No lo había vivido en mi vida».

Penetraciones suicidas

A Santomé, como al Porriño, le costó ubicarse. «En la primera parte no estaba del todo cómoda. No encontraba las distancias», reconoce. «En la segunda todas supimos ajustar mejor y apretar hasta el final». Ella, concretamente, decidió martillear al Valur con sus penetraciones hasta seis metros, jugándose el pellejo en cada acometida. «Yo tampoco sé jugar a otra cosa. Voy al cien por cien. A veces sale bien y a veces sale mal. Estoy muy feliz. Estamos haciendo una temporada increíble y esto es lo que nos merecemos para culminarla», apunta.

Habla con fe de alzar el título: «Quedan sesenta minutos a morir. La eliminatoria está completamente abierta. Iremos a Islandia con un cuchillo entre los dientes, a por todas».