Y el Diego jugó: el sacrificio de las jugadoras del Orbe Zendal

Casi gana Maradona el Mundial de 1990 con el tobillo izquierdo tronchado desde el duelo contra Rumanía. Se lo había recordado Isma a Mica Casasola durante la semana; la lateral, también con su articulación zurda maltrecha desde el partido contra el Morvedre.

–El Diego jugó –le espoleaba Isma.

–El Diego jugó –repetía ella.

Justo antes del partido volvieron a dialogar. No había podido Mica realizar más entrenamiento previo que un ligero trote.

–Estás bien.

–Estoy.

«Ahora mismo no siento nada. Tengo el pie dormido», describe con una sonrisa, tras haber pasado el test antidopaje. Ningún riesgo. Ni siquiera se infiltró. El fisio se limitó a vendarle con tanta fuerza el piel que Isma lo catalogaba como «prácticamente enyesado». Aunque después entumecido, Mica confirma: «Jugué con un poco de dolor. Sabía que iba a ser así, pero no quería dejar de hacerlo. No sabía si podría aportar y haberlo hecho me pone contenta».

Ayelén intenta detener un lanzamiento. / José Lores

La dosificó Isma, rebajándole el minutaje, y Mica anotó igualmente diez goles. Esenciales en la primera mitad, sobre todo, para mantener con vida al equipo. «Espero que nos pueda ayudar más en el partido de vuelta», anhela Isma y la argentina anticipa de su tobillo: «Va a necesitar muchísimo cariño para llegar lo mejor posible».

Cambio de gasas

También requería cariño la nariz de Maddi Bengoetxea. Un impacto con Sturludöttir la envió sangrando abundantemente el banquillo. Reapareció en la segunda mitad para impulsar esa defensa abierta, aunque tuviese que cambiar las gasas en cada sustitución. Isma – «su ausencia nos lastraba muchísimo»– le agradece el «esfuerzo inmenso» y se teme: «Yo creo que la nariz está rota». Maddi lo niega: «Yo creo que me he librado. Veremos cuando baje la inflamación. Ahora no me duele mucho. Ha sido incómodo, pero he podido ayudar al equipo».