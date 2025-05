El mejor adiós

La final de la EHF Europea Cup no sólo clausurará una temporada mágica. También supone de alguna manera el final de ciclo de un bloque que ha protagonizado la madurez del proyecto que el Balonmano Porriño ha cuidado con mimo desde hace años. Seis jugadoras, entre ellas la capitana, Sarai Samartín, ya han oficializado su mudanza. Esta es también su fiesta de despedida.

Además de Sarai, cambiarán de aires Fátima Ayelen Rosalez, Malena Valles, Micaela Casasola, Maider Barros y Maddi Begoetxea. También es probable la marcha de Daniela Moreno. «Los cambios son normales», se resigna Isma Martínez. El crecimiento deportivo del Orbe Zendal tiene su efecto en el caché de las jugadoras sin que repercuta en las posibilidades presupuestarias del club. «Lo que no es normal es haber sido capaces de sostener esta plantilla tanto tiempo. También habla bien del trabajo realizado. La gente se ha querido quedar. Pero evidentemente cuando llegas a un punto de mejoría hay que soltar. Es un proceso natural. No habría una forma más bonita que cerrar este cuento que con un título europeo. Ojalá sea así».

El ojalá se repite, como en el ensueño de Casasola, fichada por el Beti Onak: «Ojalá podamos ganar, a todas nos gustaría y más a las que nos vamos. En mi caso, me encantaría que pudiésemos disfrutar de este título todas juntas. Aunque ya haya sido un éxito y tengamos que estar orgullosas de haber llegado a la final, creo que nos merecemos tener este título».

Aunque todas presentan una trayectoria notable en el club, ninguna como Sarai Samartín, que se enroló de niña en las categorías inferiores louriñesas. Como canterana disfrutó del ascenso a División de Honor de 2011; una plaza que luego ha defendido y enriquecido, como en la fábula de los talentos, durante más de una década.

La mosense emprenderá a la vuelta de verano una nueva etapa en La Rioja, la primera lejos del hogar. Cómo no soñar con ofrecer un última imagen a los aficionados. «Non podería imaxinar un final mellor. Ás veces a xente marcha cando as cousas van mal. Eu penso que marcharme desta forma era algo impensable cando comencei a xogar. E se gañamos sería levantando un trofeo como este para o clube», anhela.

Unha ilusión distinta

La capitana refrenda que la debacle liguera en Elche no ha resquebrajado la confianza del grupo. «É duro perder de tanto pero o do mércores xa pasou», sostiene. «Estamos ben. Todo o ano xa vimos traballando nesta dinámica de ter partido de Liga e no momento que chega Europa, mentalizarnos que é unha competición totalmente distinta. A ilusión é totalmente distinta tamén. Chegadas á final, o que temos é moita ilusión de xogar e gañar».

«Nunca virá o pavillón así de cheo e o ambiente que se respiraba», mencionaba tras la semifinal contra el Hazena. Los espectadores habían sido 1.600. Se esperan 2.000 esta tarde. «Será incrible. Vai ser un evento que se recordará por moitos anos», augura, igual que su mismo nombre y el de sus compañeras se recitarán de carrerilla.