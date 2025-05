Estévez: «A viaxe pagou a pena»

«Saben que non son de poñer garabata», bromea el alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, cuando desempaqueta el regalo. El club le agradece su insistencia en la inscripción europea, con el plazo a punto de agotarse. «Porriño vai ser un fiestón este sábado pero tamén o próximo domingo, cando veñades. Vos espera unha boa», promete Lorenzo.

En solventar los últimos detalles de esa celebración se afanaba la directiva que lidera Abel Estévez. El programa se abre a las 12.00 con dos partidos de cantera en la pista oficial. Junto al pabellón se ha instalado una carpa. Habrá callos patrocinados por Coren, cafetería, tren chuchú, pintacaras, venta de productos... Y ya a las 15:15, el recimiento a las jugadoras, que llegarán en un autocar de Monbus rotulado con lo que ya se asegura desde el corazón y lo que se pretende en hechos: «As nosas campioas. A pola Copa de Europa».

«Estamos con ganas de ver o pavillón cheo», desea el presidente del club, a la vez que concejal de Deportes. Desde ese doble papel ha acometido la instalación de 400 asientos supletorios, que garantizan el récord en un evento deportivo y amplían el aforo de cara al navideño certamen de rondallas.

«Non podemos normalizar o extraordinario», recomienda, contemplando el presente desde sus doce años como entrenador del sénior, su paso a la presidencia en 2017... «Botando a vista atrás, a miña familia é partícipe de todo isto; a miña nai que por desgraza non pode vivilo; o meu pai, que agora non pode vir ó pavillón pero que o está a vivir a través dos medios de comunicación; xente da directiva, históricos como Julio Gilsanz, que tamén se perdeu esta festa por moi pouquiño pero a súa familia o está a vivir dun xeito especial. É un orgullo para todos. Todo o pobo o está a sentir como seu. Era o que pretendiamos con esta aventura. A viaxe pagou a pena».