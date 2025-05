Un día de orgullo en O Porriño

Tarde histórica en el Municipal de O Porriño. No se abarata el calificativo. El Conservas Orbe Zendal, fundado en 1987, disputa contra el Valur islandés su primera final en general, en su primera participación europea. Nunca antes se aproximó tanto a un título. Ambiciona el segundo que ganaría el balonmano del país, tras el de Liga del Mecalia en 2017. Y aportaría lustre a una Galicia escasa en glorias continentales de los principales deportes de equipo, reciente aún el fallido asalto del Baxi Ferrol o del propio Mecalia en esta misma EHF European Cup en 2023: Liceo, Burela, New Balance, si acaso el Celta y su Intertoto...

Una ocasión única, en resumen, aunque la prodigiosa aventura del Orbe Zendal se ha asegurado el relato que se narrará a las generaciones venideras, independientemente de su epílogo. Con ese espíritu afrontan el club y la villa el partido; con más entusiasmo que ansiedad. Así se consigna al menos en los discursos previos. Tras el pitido inicial se revelará con exactitud cómo gestionan las jugadoras de Isma Martínez la presión.

La magnitud del reto ha contribuido a aliviar enseguida el pesar por la derrota del miércoles en Elche (32-21), que las aparta de las semifinales ligueras. Porque el mero cortejo de semejante remontada exigiría una energía que esperan tener que dedicar en exclusiva a la vuelta en Islandia, el próximo sábado.

La cuestión, en suma, es llegar a Reikiavik con opciones tras despejar la incógnita del Valur. Isma ha estudiado al detalle al adversario. Se ha empapado de vídeos y estadísticas. Lleva semanas diseñando el plan de partido e inculcándoselo a su plantilla. Pero ningún enemigo adquiere corporeidad real hasta que el balón vuela.

Isma Martínez. / Marta G. Brea

Sí se anticipa que la escuadra islandesa presume de estatura, lo que complicará el ataque estático contra su 6.0, y un juego ofensivo tan sencillo como efectivo. En las rondas anteriores se han mostrado fuertes en el N1 Höllin. Ganaron a Zalgiris (17-31 en Lituania, 34-28), Kristianstad (27-24 en Islandia, 24-29), Málaga (25-25 en España, 31-26), Slavia Praga (28-21 en Islandia, 22-22) y Iuventa (25-23 en Eslovaquia, 30-20).

Excelente trayectoria

Pero también el Orbe Zendal puede presumir de trayectoria. Avasalló a Brixen, Bursa, Atzgersdorf e Ionias y superó a Hazena, como local y visitante. Isma ha detectado un salto de calidad entre el siete inicial del Valur y las suplentes. Aprovechará su amplia rotación para imprimir ritmo y dañar en las transiciones. Lastra esta estrategia el estado físico de Casasola, con su tobillo maltrecho, y Moreno, tocada muscularmente.

«Esto es consecuencia de un año increíble. Vamos a dar nuestra mejor versión», prometía ayer Isma durante un acto en el templete de San Luis, que Palacios diseñó para el metro de Madrid y que se recolocó en su localidad natal después de que lo desmantelasen en la capital. Un escenario apropiado. Este Balonmano Porriño es también un monumento vivo.

HORA: 17:00. PABELLÓN: Municipal.

Casasola: «A ver si puedo aportar»

Sucedió el pasado sábado ante el Morvedre, en el último partido de la fase regular; en la lucha por una cuarta plaza que aseguraba el factor cancha en cuartos de la Liga Guerreras y que hoy, tras la amplia derrota en Elche, se antoja baldía. Pero ya en el instante en que notó cómo el tobillo izquierdo le bailaba, con el partido resuelto, sintió Mica Casasola un sudor frío. Lloró, llevada en brazos hasta el banquillo. No tanto por el dolor, sino por el pavor a que la final se le escapase. «De hecho, me pongo muy mal también por la impotencia de lo que venía», confiesa. «Son cosas de las que nadie está exento, pero tocó en mal momento. Teníamos play off el miércoles y no pude ni viajar con el equipo. Estábamos esperando esto desde que empezó la competición».

La diestra Casasola es la gran amenaza exterior en primera línea junto a la zurda Buforn. Isma las combina con alternativas más penetradoras. Su ausencia resultaría relevante. La inflamación de la articulación ha bajado. La argentina pudo correr en el entrenamiento del jueves. Saltos y giros precisarían mayor convalecencia. Las circunstancias demandan una precipitación que la propia Casasola desea. «La evolución es buena. Obviamente que estoy un poco a contratiempo», admite. «En plazos normales no estaría para jugar, pero hice todo lo posible esta semana para ver si mañana puedo aportar dentro de la cancha».

Las argentinas Casasola, Ayer y Bono. / Marta G. Brea

Ya que se quedó en Porriño por el reposo y el tratamiento, sufrió desde la distancia lo sucedido en el Esperanza Lag. «Es algo que podía pasar jugando dos competiciones muy complicadas en una semana y el Elche, solo una. Tenemos que ver cómo nos va mañana para ver qué podemos priorizar. El enfoque ahora está en Europa», asegura.

«Está buenísimo que no conozcamos del todo al rival aunque lo hayamos analizado muchísimo. Ellas tampoco a nosotras», comenta sobre el rival. «Son gente muy grande, de perfil europeo. Lo bueno es que no tienen tantísima rotación. A ver si podemos castigarlas un poco con nuestro ataque y hacernos fuertes en casa».