El plan de partido que tardó en revelarse

No hay tiempo para el lamento. Lo impide el calendario agónico por el que cabalga el Porriño saltando entre citas históricas. Mañana el equipo de Isma Martínez afronta en su pabellón (17:00 horas) el partido de ida de la final de la EHF European Cup contra el Valur islandés con la herida reciente del batacazo sufrido en Elche donde, salvo improbable milagro, se despidieron de sus opciones de progresar en la Liga tras caer en la ida de los cuartos de final por la friolera de once goles. Sin tiempo para procesar la situación el equipo llega a la víspera del ilusionante duelo europeo que tiene encendido a Porriño.

Isma Martínez asume con dolor lo vivido en Elche aunque trata de pasar página consciente de que el deporte y el equipo no ofrece tiempo para el flagelo: «Lo llevo con tranquilidad. Hay días en que no sale...el Elche apretó mucho y no nos dio para aguantar. Pero bueno, si teníamos alguna duda de por qué apostar...pues la pista ha decidido». Había dicho estos días el técnico moañés que lo sucedido en los partidos de ida darían la respuesta sobre la manera de encarar los de vuelta, por si debían inclinarse hacia alguna de las competiciones. La situación es clara: «No vamos a hipotecar la final europea...aunque lo intentaremos ante el Elche pero es evidente que resulta complicado».

El técnico del cuadro porriñés tiene claro que la caída del equipo en Elche tiene mucho que ver con el duelo del sábado ante el Valur islandés: «Hay un momento del partido en el que no es que bajes los brazos, pero en la cabeza de las jugadoras yo creo que pesó el hecho de tener tan cerca la final. Pesó la responsabilidad de lo que estaban a punto de encarar. Por eso no creo que nos afecte la derrota de cara al sábado...vamos a ofrecer otra imagen».

Preparación

Y ahora el Valur. Equipo que monopoliza la vida del Conservas Orbe Zendal Porriño desde hace quince días: «Llevamos mucho tiempo pensando en ese partido y trabajándolo. De hecho, es algo que pagamos ligeramente en Gijón porque apenas preparamos ese partido. Luego le dedicamos algo al Morvedre porque nos interesaba ser cuartos...y al Elche pues el lunes y martes». El calendario, curiosamente, parece puesto por un enemigo y el equipo que se planta en una final europea se ve penalizado en su propia competición. Isma evita censuras o protestas: «Es algo que sabíamos al comenzar esta historia. A ver si de cara al futuro se arregla de alguna forma. El Valur lleva diez días sin competir y en los que imagino que solo piensan en el Porriño. La final de su Liga no la comienzan hasta que jueguen los dos partidos contra nosotros».

Directas y sencillas

Isma Martínez lleva por lo tanto muchas horas dedicadas a conocer los entresijos del equipo islandés. No ahorra elogios ni piropos: «Es un gran equipo. Muy duro, con una calidad indiscutible. Tienen una simplicidad táctica que las hace muy eficaces. Directas y sencillas. Se adaptan a defensas abiertas y tienen una gran primera línea aunque rotan menos de lo que acostumbramos en nuestra Liga. Además, su extremo derecho es de mi primer nivel mundial, su portería es muy fuerte. Han eliminado a equipos muy poderosos en los que han demostrado su enorme potencial». Reconoce el preparador porriñés que «nos ha costado encontrar el plan de partido porque tienen una enorme capacidad para adaptarse a cualquier situación. Pero creo que les podemos hacer daño y sorprenderlas».

Se ríe Isma cuando se le plantea si imaginaba verse en la actual situación y reclama su poder pronosticador: «Creo que soy el único que imaginaba algo así. Cuando en verano hablábamos de la manera de afrontar la temporada y la búsqueda de recursos para afrontar la competición europea yo decía que el planteamiento presupuestario había que hacerlo pensando en superar todas las eliminatorias y llegar a la final. Y aquí estamos».