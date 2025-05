Hecatombe del Porriño en Elche

32 ELCHE: Nicole Morales, Paula Agulló (2), Lisa Oppedal (4), Patricia Méndez (5), Gasco (2), María Flores, Zaira (1), Bernabe, Esther Martín (2), Paola Bernabé (2) Rubio (2), Kelly Rosa (8), Claudino (1), Solla (3), Victoria, Carratú. 21 CONSERVAS ORBE ZENDAL PORRIÑO: Palomino, Zhukova (2), Caro Bono (4), Alicia Campo, Malena Valles (7), Aitana Santomé (1), Aroa, Maider Barros (1), Sarai Sanmartín, Paulina Buforn (3), Maddi Bengoetxea (2) Daniela Moreno, Lucía Laguna (1), Ayelén Rosalez. MARCADOR CADA CINCO MINUTOS : 3-2, 6-3, 6-5, 7-8, 9-9, 11-9, descanso, 14-11, 17-12, 21-13, 24-16, 27-18, 32-21.

El Conservas Orbe Zendal Porriño arrancó la semana más importante de su historia con un revolcón tan contundente como inesperado. Un mazazo cuyo alcance es impresible. Tres días antes de afrontar la ida de la final europea ante el Valur islandés el equipo de Isma Martínez fue expulsado de la Liga a gorrazos por el Elche que le aplastó en el choque de ida de los cuartos de final. Las porriñesas regresan con una losa de once goles en contra, casi imposible de levantar en una competición como ésta, después de un partido que fue igualado y complejo en el primer tiempo, pero que dio paso luego a una sesión de tortura. Un parcial de 21-12 después del descanso destrozó a un Porriño sin capacidad de reacción, sin el espíritu rebelde que han mostrado en muchos momentos de la temporada, y con una defensa transparente que el Elche –un equipo que ha ido a más a medida que avanzaba la temporada– hizo añicos.

Puede que precisamente haya que empezar por ahí. Tal vez la factura de una temporada agotadora y la responsabilidad hayan sido mochilas demasiadas pesadas con las que cargar en estos momentos del año. Seguro que ilusión no faltaba, pero no había piernas ni frescura de mente para construir un partido coherente. Todo lo contrario que el Elche que primero explotó a Kelly Rosa, su lanzapiedras brasileña, y luego fue incorporando registros a su repertorio para pasar como un ciclón por encima de un Porriño incapaz de frenar el temporal. Por si fuera poco, la ausencia de la lesionadas Micaela Casasola (máxima goleadora del equipo y a quien se trata de recuperar para el partido del sábado ante las islandesas) se notó demasiado. Maddi Bengoetxea cumplió en el arranque del partido, pero luego se echó de menos a la argentina y su capacidad no solo de lanzamiento sino también para atraer.

Mal arranque

El Porriño ya arrancó raro el partido (6-3 a los diez minutos) con problemas para sujetar a Rosa y con dificultades en la circulación, lenta e imprecisa. Pero creyó superar era primera crisis gracias a la entrada en acción de Palomino que firmó varias paradas consecutivas para elevar las dudas en las lanzadoras ilicitanas y para inyectar un poco de moral a su equipo que firmó un parcial de 0-5 para colocarse 6-8. En un partido de baja anotación, donde no se encuentra cómodo el Porriño, las de Isma Martínez se habían hecho respetar. Si no había fluidez arriba, para algo estaba la portería y la solidaridad atrás. Avanzar en ese plan tampoco era un mal escenario para ellas. Pero justo entonces se le hizo de noche al equipo que encajó un parcial de 4-0 en el tramo final del primer tiempo para irse al descanso 11-9 abajo.

Sin reacción

Fue un pequeño adelanto del destrozo que vendría a continuación. Un aniquilamiento en toda regla. Es difícil de describir la situación. Cada ataque del Porriño fue un dolor y los goles de Malena Valles de penalti fueron su principal argumento. Pero el drama sucedió en la otra portería donde la defensa del Porriño no existió. Rocamora, consciente de la debilidad física y mental del rival, ordenó velocidad en el ataque y altas pulsaciones para no dejar respirar al Conservas Orbe Zendal, para que cualquier acción fuese un suplicio para ellas. Las de Isma fueron siempre fueron un segundo por detrás en todas las acciones. Las ilicitanas encontraban soluciones con facilidad a cualquier situación y su nivel de acierto fue escandaloso: situaciones cómodas de tiro para sus lanzadoras (Rosa siguió anotando de forma insistente), extremos abiertos y produciendo con facilidad, la pivote ganando la pelea en seis metros. La portería, ahora sí, desaparecida. Mediado el segundo tiempo la diferencia ya se instaló en torno a los diez goles. No se iba el partido sino la eliminatoria, la posibilidad de seguir en la carrera por el título, por volver a Europa donde han brillado esta temporada. Lo intentaron tímidamente, llegaron a rebajar la diferencia a siete goles, pero fue otro espejismo. No estaban para pelear con el nivel del Elche, implacable en ataque y rocoso en defensa. El Porriño lo intentó, pero se dio contra un muro de cemento. Ahora llega el duro trabajo de despejar la cabeza para el compromiso histórico del sábado. No será tarea sencilla.