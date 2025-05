Rubén Fernández rompe su techo en Águeda

Rubén Fernández (Honda) ha sido tercero en el Gran Premio de Portugal, séptima cita del Campeonato del Mundo de motocross MXGP, disputada en el circuito de Águeda. El piloto vigués acabó tercero en cada manga, en ambas por detrás del belga Lucas Coenen (KTM) y el francés Romain Febvre (Kawasaki), que lidera la general. Fernández marcha quinto. Rubén firmó su cuarto podio del curso tras su segundo puesto en la primera carrera de Castilla-La Mancha y el tercero en la inaugural de Suiza. Es el primero que logra en el cómputo general de un gran premio.

«Me gusta mucho Águeda. No esperaba subir por primera vez al podio en estas condiciones, pero sé que he pilotado muy bien y que si mantenía la regularidad en las dos mangas lo conseguiría», dijo Fernández. «Mis salidas han sido excelentes, lo que ha sido crucial, y he reducido al mínimo los errores». El Mundial se traslada ahora a Lugo. «Estoy impaciente por hacerlo aún mejor», agregó.