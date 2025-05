El Lucena alcanza la élite gallega

El Lucena ha roto su techo de cristal. Camino del cuarto de siglo de existencia, el club ha logrado el ascenso a División de Honor de la Liga Gallega. Vigo regresa así a la élite autonómica pese a las carencias materiales. De su remedio dependerá en gran medida el desempeño del Lucena.

La conquista se completó en casa del Narontec, en la undécima ronda del play off. El Lucena acudía con el desempate a favor. No lo necesitó. Se impuso por 2,5-3,5.

De 4 a 85 años

Roberto Páramos, jugador además de presidente, ha estado acompañado a lo largo de la liga por Francisco Carrera, Avelino Leiró, Miguel Morona, Santiago Mougán, Guillermo Dopico, Diego Ibáñez, David Álvarez, Carlos Guerra, Daniel González, Akira Moreira, Iago Lema, Mateo Rey y Roberto Sayas. En categorías previas jugaron Rubén Garrido, Ángel Rial, Diego Fernández, Sara Limens, Daniel Alonso «y muchos más, que también se lo merecen», destaca Páramos. «Ha sido un trabajo de mucha gente. El club tiene 200 socios. Han participado chicos desde 4 años, el más pequeño, hasta casi 85 que va a cumplir Miguel Miranda. Tras más de 24 años, es una ilusión tremenda».

Miembros del club de ajedrez Lucena, en su sede. / José Lores

Entre sus once rivales de División de Honor se encontrará a Ourense, Ferrol o Vilagarcía, con presupuestos entre 30.000 y 50.000 euros. Páramos reclama «un apoyo básico del Concello en cuanto a una sala de competición y equipamiento. Si lo conseguimos, podemos consolidarnos en el primer año y poco a poco intentar ganar». En cualquier caso, advierte: «No podemos tirar la casa por la ventana. Hemos apostado por la cantera. La idea es realizar un par de fichajes de maestros. Si no, no te puedes mantener».