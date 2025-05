El Beluso triunfa en un derbi gris

La Cultural Deportiva Beluso se adjudicó la victoria en un gris derbi ante el Club Deportivo Moaña (1-0) y certifica su clasificación para disputar la promoción de ascenso a Tercera RFEF a falta de una jornada para que acabe la Liga. Los moañeses, que venían de una racha de nueve triunfos consecutivos, se caen de la zona de privilegio y necesitan poco menos que un milagro para entrar con los mejores. Para lograrlo debe ganar en la última jornada al Céltiga y que el Cambados pierda su duelo ante el Porriño.

El choque respondió más a los cánones de un partido de rivalidad que a lo que podía preverse entre dos de los mejores equipos de la categoría. Los locales, con notables bajas, plantearon un duelo sin brillo, cerrado, con mucho centrocampismo y escasas alegrías. Era lo que tocaba ante un Moaña que llegaba con unos números impresionantes y con una capacidad goleadora tremenda. Ante eso, y con una defensa improvisada –Rocha y Álex ejercieron como centrales– la apuesta era que no pasase nada y aguardar su oportunidad, jugando con la mayor necesidad de los visitantes.

Así las cosas no hubo juego, aunque sí ocasiones. Los buenenses pudieron adelantarse con un lanzamiento de Pasto que se estrelló en la madera y con otra acción del delantero que detuvo Rulo. Los de Edu Charlín, por su parte, tuvieron su oportunidad más clara en un disparo de Omar Konte que no encontró las mallas.

Poco o nada cambió en el segundo periodo. Una llegada de Jardí para el Beluso y una arrancada de Mauro que desbarató Santi cuando el extremo se plantaba solo ante Íker fueron lo más destacado hasta el único tanto del encuentro. Centro al área que Millán, con algo de fortuna, desvió y ante el que nada puede hacer Rulo. Corría el minuto 85 y el Moaña trató de volcarse en busca de la igualada. Su mejor opción fue un disparo de Dapiga que tapó Vivi, evitando que los visitantes arrancasen algo positivo en su visita a Beluso.

FICHA TÉCNICA: