El Areas pierde una gran ocasión

Empezó el partido con un Cambados muy enchufado, que en los primeros cinco minutos de juego tuvo dos ocasiones de gol muy claras que, por fortuna, la defensa del Areas consiguió salvar por muy poco. Pero poco a poco el partido comenzó a inclinarse del lado visitante, que mediado el primer tiempo se adelantó en el marcador por mediación de Dieguito.

El Cambados le cogió el ritmo al partido consiguiendo llegar a la recta final del primer tiempo con el partido controlado y sin que el Areas fuera capaz de crear demasiado peligro.

La mejor ocasión para el conjunto local llegó al filo del final del primer tiempo, cuando Antón dispone de la mejor ocasión para que el Areas igualara el encuentro. Roberto, portero del Cambados, logra evitar la igualada. La reacción visitante no se hizo esperar, y fueron los arousanos los que pudieron ampliar su ventaja en el marcador pero, en esta ocasión fue Adrián Tielas el que intervino con acierto.

No hubo cambios tras el paso por los vestuarios, con un guión de partido que se asemejaba mucho al de los primeros cuarenta y cinco minutos de juego. A media hora para la conclusión del encuentro, el Areas dispuso de una gran oportunidad, pero no fueron capaz de aprovecharla.

El Cambados fue capaz de administrar su ventaja en el marcador ante la insistencia de un Areas que no estuvo fino en ataque, y que no fue capaz de igualar el partido. A una jornada para la conclusión del campeonato, los pontareanos no dependen de ellos solos para clasificarse para la fase de ascenso.