El Sárdoma, al cruce de ascenso

3. Sárdoma: Olalla Vila; Ana Cheila (Elisa Gonzalo, min. 46), Carla Berges, Aida Samper (Judith Gallardo, min. 46), Eva Valverde, Estela Castro, Sabela Gómez (“Estefi” Garijo, min. 64) (Nerea Alonso, min. 86), Sara Porto, María Rodríguez “Peque”, “Luchi” Fernández y Andrea Albiol (Carla Carballo, min. 64). 1. Oviedo B: Ariadna da Rocha; Paula Alonso (Julia Gutiérrez, min. 34), Henar Blanco, Nicole Suárez, Renata Aguirre (María Rodríguez R., min. 73), Llara Díaz, Candela Velázquez (Ariadna Gonzalo, min. 73), Elena Lara (María Antuña, min. 62), Estela Álvarez, Sara Martínez (Lorena Cortizo, min. 62) y Nicole Bayón. Árbitro: Sergio Arredondas (Delegación de Vigo). Amonestó a las locales Samper y Gallardo y a las visitantes Álvarez y Blanco. Goles: 1-0 (min. 17), “Peque”. 2-0 (min. 42), Albiol. 2-1 (min. 76), Cortizo. 3-1 (min. 88), “Luchi”, de penalti. Incidencias: Campo municipal de As Relfas. Última jornada del grupo 1 de 3ª RFEF.

El Sárdoma CF, cuarto en la 23/24 y empatado a puntos con el Lóstrego CF, tercero, ha girado las tornas este año, cerrando el curso regular en el podio: tercero tras vencer por 3-1 al Oviedo B, superando en el golaveraje general al Olímpico de León, que acaba cuarto. Las de Toni Martínez jugarán la eliminatoria de ascenso por méritos propios tras una temporada ciertamente extraordinaria en la que han sabido competir contra los mejores, ganando además el duelo vigués y siendo el único equipo capaz de puntuar en A Madroa.

El Sárdoma no ofreció esta vez un maravilloso encuentro, pero sí efectivo. Un excelente pase de Estela a “Peque” por la banda para que ésta se internase y soltase un derechazo, abría el marcador. Con el partido Valladolid-Celta sentenciado desde el principio, a las sardomistas que dirige Toni Martínez les quedaba pelear por la tercera plaza, meta nada desdeñable porque el último peldaño del cajón del grupo permitía ser el mejor tercero de toda la 3ª RFEF, que tendría como premio jugar contra un cuarto clasificado y no ante otro tercero.

Así, con el choque entre Olímpico y Victoria CF en un inamovible 0-0, las viguesas podían soñar con el podio. El gol de Albiol -vigésimo octavo tanto- daba pie a la ilusión. Una combinación de carla y “Luchi” llevaba a la atacante viguesa a penetrar, dar un pase atrás para Albiol que la de Benicarló aprovechaba: superaba a su par y batía por bajo a la portera ovetense.

Cuando en León el once coruñés tenía contra la cuerdas al Olímpico, un contragolpe local acababa en excelente chut de “Patu” Lozano. Eran las 13:23 horas y el Sárdoma parecía quedarse sin premio. Además, un centro chut que se coló por el palo largo de la meta viguesa provocaba más nerviosismo en As Relfas (2-1).

Las jugadoras y el técnico del Sárdoma posan en As Relfas tras derrotar al Oviedo B y clasificarse para el play-off. | Alba Villar

Pero Diana Rey devolvía las tablas en León (1-1) y casi al tiempo “Luchi” era derribada en el área y transformaba desde los once metros el gol de la tranquilidad. Desde el final en As Relfas a la conclusión del choque en tierras leonesas pasaron seis interminables minutos en los que al victoria le anulaban un gol y el Olímpico tuvo dos ocasiones de oro para vencer. Pero el resultado ya sería inamovible y las blanquiazules jugarán la eliminatoria de ascenso para subir a 2ª RFEF al hacer valer su golaveraje general porque el particular estaba empatado (mismo 2-1 en ambos partidos entre Olímpico y Sárdoma).

A falta de que la RFEF confirme los cruces de forma oficial, el Sárdoma de Toni Martínez jugará contra el Real Betis B, el peor de los dos cuartos clasificados con 67 puntos (el otro, el Olímpico leonés, con 73), por sistema de Copa a doble partido.

La ida se jugará en Sevilla el próximo fin de semana, justo el de la Feria de Abril. El cuadro vigués, que afronta así un eliminatoria muy onerosa, recibirá el domingo 18 el partido de vuelta, donde si es necesario se jugaría una prórroga y lanzamientos de penalti.

Aunque el Sevilla B no jugó por incomparecencia del Ciudad de Murcia en el grupo 5, Competición le otorgará los tres puntos y sumará 67, superando por el golaveraje particular al once bético.