Buen debut del Femxa Celta UVigo ante el Hijolusa León

Ayer comenzó la Final a cuatro que decidirá los dos equipos que pelearan por el ascenso a Liga Femenina 2. Hay dos fases con cuatro equipos, una en Santander y otra el León, y solamente el campeón de cada grupo se meterá en la Fase Final.

En Santander juega el Vasco Shipping Seis do Nadal, que en esta primera jornada se medía al Basket Eloy Villanueva. El equipo de Coia no lo tuvo fácil ante el equipo local, que manejó el partido sin muchos problemas. El Vasco Shipping Seis do Nadal intentó meterse tras el paso por los vestuarios, pero no fueron capaces de engancharse, perdiendo al final por un claro 88-64. En la jornada de hoy, las viguesas se miden al Institutos de Compostela Xunta de Galicia a partir de las 18.03 horas.

En León, el Femxa Celta UVigo debutaba ante el equipo anfitrión, el Somos Hijolusa. Fue un partido en donde el cuadro céltico fue de menos a más, consiguiendo una ventaja de diez puntos que le permitió controlar el partido y afrontar los minutos finales sin excesivos agobios. Al final, triunfo por 48-60 y a esperar al partido de esta tarde, a partir de las 20.30 horas, en las que se medirán al Geprecon Cumbers CDSI de Valladolid. De ganar, la fase estaría más cerca.