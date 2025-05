El Atlético vuelve a pasar mucho frío fuera de casa

No hacía frío en Mendizorroza, porque no siempre vale el tópico y la primavera ya ha llegado a Vitoria, más aún a mediodía. Hacía incluso calor, pero el Atlético echaba de menos el abrigo del Metropolitano. Porque no hay manera de que este equipo replique fuera de casa sus buenas actuaciones en su templo. Una semana más, el Atleti decepcionó a domicilio y no fue capaz de pasar del empate (0-0) ante un equipo que ahora se siente un punto más cerca de la permanencia en Primera.

Al Atlético de Madrid le pasó lo que en tantos y tantos partidos esta temporada a domicilio. "Sumar 9 o 10 puntos que perdimos en campos donde tendríamos que haberlos sumado", respondía con acierto Simeone en la previa sobre por qué no siguen en la pelea por LaLiga. Un día más, su equipo dominaba fuera de casa, pero le faltaban las virtudes que transforman el control en peligro: ideas en el último tercio, velocidad de balón, imprevisibilidad...

Roja anulada a Julián

No había ocasiones en un Mendizorroza tan lleno como siempre, una de las aficiones más fieles y ruidosas de Primera. Un barullo que se frenó pasada la media hora, cuando el partido se tuvo que parar para atender a un aficionado de la tribuna principal que se había sentido indispuesto. Una anécdota, por suerte, que estaba siendo lo más llamativo del duelo hasta la roja anulada a Julián Álvarez.

Simeone, durante el Alavés-Atlético. / AFP7 vía Europa Press

Ocurrió a cinco minutos del descanso, en una acción en la que el argentino impactó con la plancha en rodilla de su compatriota Facundo Garcés. Martínez Munuera no dudó, pero la revisión de VAR constató que ni había impacto de lleno, ni había la más mínima intención de hacer daño, ni había, en fin, motivos para la expulsión. Bastó con una amarilla que, no obstante, impedirá a Julián jugar la semana que viene frente a la Real, pues suma ya cinco en el campeonato.

Apuntes colaterales en un partido en el que no pasaba nada, para conformidad de un Alavés para el que cualquier punto es oro. Simeone, en cambio, torcía el gesto y a la hora de choque daba entrada a Lino y Sorloth por Giuliano y por un Griezmann que no levanta cabeza, un solo gol en LaLiga en lo que llevamos de 2025.

Buenas paradas de Oblak y Sivera

El noruego y, sobre todo, el brasileño le dieron otro aire al Atlético, más vertical y punzante durante algunos minutos, menos de los necesarios. Eso permitió que el partido se abriera, obligando tanto a Oblak como a Sivera a lucirse con sendos paradones a remates a quemarropa.

Correa fue quien puso un punto más en el tramo final para conseguir que el Atlético sumara los tres puntos. Pero nada, no hubo manera, ante un Alavés que protegió como un tesoro el punto que le reportaba el 0-0. El Atlético, ni frío ni calor.