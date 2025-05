Ancelotti pone fecha al anuncio de su despedida (sin confirmarla): 25 de mayo

"Sé que os estoy decepcionando. Pero me da igual". Carlo Ancelotti, con su sorna habitual cuando las ruedas de prensa van cogiendo calor, actuaba como un muro con todas las preguntas sobre su futuro en el Real Madrid, tras una semana trufada de informaciones. Muchas y muy diversas, pero todas ellas con un denominador común: el italiano no seguirá en el Bernabéu la próxima temporada. 'Carletto' no confirmó nada, pero sí puso fecha al anuncio de su futuro: el 25 de mayo.

No es un día trivial, claro. Es el último domingo con jornada de LaLiga y esa es precisamente la noticia, que Ancelotti marca el final de las 38 jornadas de competición liguera como el punto de inflexión para anunciar un adiós que no quiso confirmar ni desmentir. "Tengo mucho cariño y respeto al club, a los jugadores y la afición. De mi futuro hablaré el día 25, no antes", explicó Ancelotti.

LaLiga como punto final

Impermeable, el actual entrenador del Real Madrid sí fue dejando mensajes que hacen entrever lo que ocurrirá. Y es que, durante toda su comparecencia en Valdebebas, apeló a LaLiga como el punto final de la temporada, obviando el Mundial de Clubes que el equipo blanco jugará en los meses de junio y julio.

"No ha sido una temporada espectacular, sobre todo comparada con la anterior, que fue perfecta, pero faltan cinco partidos y todo puede pasar. No podemos bajar los brazos, tenemos que darlo todo para ganar los cinco partidos. De momento no es una temporada buena, pero eso lo puede cambiar a una temporada muy buena", reflexionó el italiano sobre la posibilidad de remontar esos cuatro puntos de desventaja que tiene con el Barça en LaLiga.

Problemas en defensa

El primer escalón para intentarlo es la visita del Celta al Bernabéu de este domingo (14.00 horas), un partido en el que no podrá contar con Carvajal, Militao, Alaba, Rüdiger, Mendy y Camavinga. Una masacre defensiva que le obliga a jugar con lo justo, con Tchouaméni de regreso al centro de la defensa junto a Asencio, flanqueados por Fran García y Lucas Vázquez o Valverde. No tiene más, al margen de un Vallejo defenestrado que ahora "tiene más opciones de jugar".

Pero el partido del Celta acabó convertido en una cuestión colateral de la primera comparecencia del italiano tras conocerse que el lunes se vio en Londres con emisarios de Brasil y que el acuerdo que parecía apalabrado para convertirse en su seleccionador ha encontrado dificultades. Sobre todo, por una cuestión de tiempos y por ahí puede entenderse que Ancelotti fijara públicamente una fecha para el anuncio de su futuro, antes del parón internacional de junio.

Ancelotti, en todo caso, descartó que vaya a haber "discusión" o "peleas" con el club, es decir, con Florentino Pérez, en el momento del adiós, "sea el día 25 de 2025, el día 25 de 2026 o en 2030". "Pase lo que pase, será una despedida fantástica. Tengo un montón de cariño al club y el club me lo tiene a mí. No voy a tener una pelea o una discusión. El día que sea, será un día muy bonito", prometió el italiano.