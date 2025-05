Te prometo pico y pala: Cantero seguirá al frente del Celta

–No sé si lo conseguiremos o no, pero te prometo pico y pala todos los días.

Cristina Cantero le repite con escasas variaciones esa frase al presidente del Celta Femxa Zorka, Carlos Álvarez, cada primavera desde 2015, cuando Paco Araújo la nombró entrenadora del primer equipo, meses antes de su fallecimiento y de que Álvarez heredase la presidencia. Este miércoles se la ha vuelto a pronunciar. Ella dirigirá el proyecto con el que el club intentará retornar a Liga Endesa.

En realidad, Cantero había renovado en mayo de 2024, tras lograr la permanencia, hasta 2026. Y la reciente pérdida de la categoría no había agrietado la confianza de Álvarez en el tándem que gestiona el club. «Confío plenamente en Carlos (Colinas) y Cristina», decía de su director deportivo y su entrenadora apenas horas después de consumarse el descenso. También el dirigente insiste al final de cada campaña, saldada con alegría o con tristeza: «Mientras yo sea presidente, voy a contar con ellos».

Tiempo de reflexión

Era la propia Cantero quien había solicitado un tiempo de reflexión. «Me tengo que quitar la tristeza de encima», confesaba. Sólo continuaría en el cargo si se sentía capaz de ofrecer su mejor versión. Ayer proclamaba públicamente, a través de X, lo que ya había concluido a Álvarez y sus íntimos: «Mucho trabajo que hacer y mucho que remar. Seguir juntos será nuestra fortaleza. Siempre Celta. Juntos a por el próximo reto».

La cordobesa ha sanado, «quizá por la vuelta a la rutina», y explica su luto, introspección y cura: «Han sido días de pensar todo bien; qué ha pasado, qué podíamos haber cambiado, qué decisiones han sido correctas y cuáles no... Todavía hay que darle vueltas a alguna cosa. Pero sí que he cerrado el capítulo de la temporada pasada». Acto seguido, abre otro capítulo en ese largo relato que se inició en 2002, cuando fichó como base por aquel Celta Banco Simeón: «Ya le he dicho al presi que cuente conmigo, que me encuentro con energía para luchar por subir».

Asegurada su continuidad, «los dos Carlos se tienen que poner a tope, cerrar presupuestos y saber por dónde van los tiros», determina Cantero. «Yo estaré ahí de soporte y ayuda. Daré mi valoración. Será difícil por cómo está el mercado, con muy pocas jugadoras nacionales. El tema económico es fundamental». Sí anticipa qué identidad desea para la plantilla. Pide «un equipo con muchas ganas. Debe tener jugadoras de referencia pero con mucha hambre, que ambicionen ser mejores cada día. La intención es hacer un grupo muy competitivo y ser capaces de estar ahí, peleando por ascender».