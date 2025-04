El Valinox, orgulloso en la tristeza

El apagón ha acompañado al descenso del Valinox Novás. También la recuperación de la luz. La escuadra ha certificado su descenso con su derrota ante el Sevilla. Regresará a Primera Nacional siete años después. Lloran en O Rosal la pérdida. Pero celebran más lo que han vivido. La mejor etapa del club. No será un lastre su recuerdo, sino un combustible. «Toca reconstruirse. En Primera será más fácil recuperar nuestra identidad con el objetivo de volver a Honor Plata lo antes posible», reflexiona Andrés Senra.

Aunque todavía joven hoy, era un presidente veinteañero aquel 2018 en que el Novás, entonces Acanor, lograba el ascenso con Isma Martínez al frente. Habían militado en esa categoría en dos ocasiones anteriores sin permanecer más de un año. Han sido siete en esta ocasión; de salvaciones milagrosas y sufridas, pero también de flirteos con la Liga Asobal.

Podía el Novás, de hecho, considerarse estabilizado; el inquilino más longevo en Honor Plata junto al Barcelona Atlétic. La campaña 24-25, coincidente con el 50º aniversario de la entidad, se planteó con un enfoque ambicioso. Pero todo se torció desde el principio. Aún en pretemporada, el Torrelavega pagó la cláusula de Guilherme Linhares, gran apuesta y único lateral zurdo. Un desequilibrio que desató un pernicioso efecto dominó. Su sustituto, Elkhouga, no pudo ingresar en España hasta diciembre por la burocracia del visado. También se retrasó Teles. En enero otro equipo de Asobal, el Puente Genil, fichó a Denys, el máximo artillero. Onchev, su recambio, se lesionó, igual que muchos otros. La directiva había destituido en Navidad a César Armán. Una decisión traumática por su condición de hombre de la casa y por lo inusual –Isma, Quique Domínguez, Senovilla y Trives habían concluido sus ejercicios–. Çutura, sin embargo, no ha servido de revulsivo. Carlos Rodríguez y Víctor Armán, hermano de César, que ya debutaron ante el Sevilla, concluirán la Liga.

«El año empezó mal y no hemos logrado enderezarlo a pesar de haber puesto todo de nuestra parte. Ha sido una temporada caótica. La falta de estabilidad se ha notado. Habíamos creado unas expectativas que quizá no fuesen reales», admite Senra. Luis Hermida, de la Peña Os Jomas, concuerda: «Todas esas situaciones fueron generado desasosiego e incertidumbre. La dinámica no ha sido buena. No se dio con la tecla».

En Os Jomas se encarna una afición fervorosa, que nutre al club de casi un millar de socios en una villa de 6.000 habitantes y que llena O Calvario en cada partido. «Es duro descender en el año del 50º aniversario», admite Manu Martínez, capitán y leyenda viva. «Por quien más me duele es por la afición. Somos unos privilegiados por su apoyo. Son los que menos se merecen esto».

Jamás se ha escuchado en el pabellón un gesto de disconformidad. Hermida lo explica: «Estamos muy agradecidos a la labor de esta directiva. Se dejan la piel, quitándole horas a su tiempo personal y sus familias. Son valientes, con sus aciertos y errores. No hay un solo reproche».

Cunde en todos los estamentos una retrospección dulce. «Hemos vivido una etapa preciosa, en la que no hemos dejado de crecer. Nos hemos hecho ver en el balonmano nacional y hemos estado cerca de lograr metas inimaginables», destaca Senra. Manu abunda: «Han sido siete años espectaculares. Debemos estar orgullosos de la historia que hemos hecho en un club de un pueblo pequeño, con menos recursos e infraestructura que la mayoría». Y Hermida completa: «Desde la afición se valora como algo extraordinario, una experiencia tremenda. Hay que quedarse con lo que hemos disfrutado y pensar en que podemos volver».

A ese objetivo se aplicarán todos, aunque no a cualquier precio. Manu arenga: «El equipo necesita trabajar para volver a sacar un bloque de jugadores de la cantera y tener paciencia. Hay que volver a lo que nos funcionó en el pasado y seguir profesionalizando el club. Seguro que se volverá a pelear el ascenso ya el año que viene, pero es importante recuperar la esencia»

Héctor Gil y Manu Martínez. / Pablo Hernández Gamarra

Petición para una categoría de 17 equipos

Aunque las matemáticas hayan condenado de manera irrefutable al Valinox, aún puede remediar su descenso la justicia; no la virtud cardinal sino la deportiva, proceso legal mediante y en cualquier caso dentro de varios meses. Incluso podría la Federación Española anticipar la resolución. Una hipótesis tal vez remota pero que anima a exprimirse en las dos jornadas que restan pese al desaliento.

Porque la temporada se le empezó a complicar al Valinox en los despachos aunque la noticia no pareciese afectar tanto entonces a un equipo que planeaba ubicarse, como mínimo, en la zona intermedia de la tabla. En julio, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor del Unión Financiera Base Oviedo y ordenó la devolución de la plaza en Honor Plata que había perdido en la campaña 23-24 a causa de una alineación indebida en el Alicante-Agustinos, posteriormente rectificada y evaluada como correcta. El Unión Financiera, que marcha tercero en el grupo B de Primera Nacional, tiene garantizado su regreso a Honor Plata en la temporada 25-26, ya que la Federación Española no asumió la sentencia hasta finales de septiembre. Determinó incrementar los descensos directos de tres a cuatro y que el 12º clasificado dispute un play out con un rival de Primera cuando ya se habían jugado dos jornadas.

Once equipos han considerado inapropiada la decisión de modificar las bases de competición con la Liga en marcha. Han firmado una petición para que la segunda categoría se componga la próxima temporada de 17 equipos. Todavía no se ha producido la respuesta federativa y no se descarta recurrir de nuevo al TAS. Por si acaso, conviene quedar 13º, posición que ocupa el Amenabar con 17 puntos, por delante de Antequera (17) y Valinox (16).