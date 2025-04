La prisas de la CBF, la inseguridad del país y una oferta de Arabia alejan a Ancelotti del banquillo de Brasil

La marcha de Carlo Ancelotti a Brasil se ha enfriado súbitamente después de que el italiano se reuniese con emisarios de la Confederación Brasileña de Fútbol en Londres, donde discutieron los términos de su incorporación del técnico a la selección carioca. Según reportaban en las últimas horas medios brasileños, el propio Ancelotti habría telefoneado personalmente a Ednaldo Rodrigues, presidente de la CBF, para comunicarle la ruptura de las negociaciones por tres motivos principalmente.

1. La inseguridad en Brasil

Como adelantó el pasado lunes EL PERIÓDICO las reticencias familiares a la marcha de Ancelotti a Brasil son grandes. Les preocupa mucho la inseguridad que existe en el país carioca y este ha sido uno de los inconvenientes que ha estado encima de la mesa desde el principio. La familia Ancelotti ya vivió un episodio traumático el 21 de febrero de 2021 en Liverpool, cuando entraron en su casa unos ladrones y se toparon con una de las hijas de Carlo, con el consiguiente susto, aunque no hubo que lamentar daños personales. Por eso Ancelotti barajaba la idea de no residir en el país carioca, siguiendo el modelo de otros seleccionadores como el argentino Lionel Scaloni, que dirige a la albiceleste aunque su casa está en Mallorca. Decisión que no gustó al presidente de la CBF, que quería que Carletto se implicase más en el día a día de la selección residiendo en Brasil. Tampoco le genera mucha confianza a Carletto la falta de estabilidad de la CBF, que en los últimos tiempos es un polvorín que ha quemado a varios seleccionadores y en el que los volantazos de sus dirigentes han provocado un clima muy enrarecido que también ha pesado en los resultados de la verde-amarhela.

2. Los plazos de la CBF y del Real Madrid.

Ednaldo Rodrigues ha seguido apremiando a Ancelotti para desvincularse del Real Madrid y marcharse a Brasil lo antes posible. Sin embargo,Carlo siempre ha insistido que su prioridad es salir bien del Real Madrid, y ha vuelto a advertir que su salida del club blanco será decisión de otros y no de él. En clara alusión a Florentino Pérez, mensaje que ha repetido en varias ocasiones durante la temporada. El presidente y el técnico juegan una partida de ajedrez desde hace meses en la que el club espera que Ancelotti dé el primer paso para sentarse a negociar su desvinculación del club, con lo que se ahorrarían su finiquito y con ello afrontarían el pago de la cláusula de Xabi Alonso para salir del Leverkusen.

El italiano cobra algo más de diez millones brutos anuales, casualmente una cifra similar a la que asciende la cláusula de liberación del tolosarra. Se ha comentado que Ancelotti quiere cobrar un mínimo de cuatro millones de finiquito y que el Madrid le ha dicho que si se va por iniciativa suya, lo hará sin llevarse nada. Pero la realidad es que esa negociación aún no ha existido porque Carlo sigue esperando la llamada de Florentino y el presidente, el movimiento del entrenador.

Esta incertidumbre también ha provocado que se haya enfriado el fichaje del técnico por Brasil porque Carlo estará en el banquillo del Real Madrid, como mínimo hasta el 25 de mayo, fecha de la última jornada de Liga. Esto hace que sea complicado que tenga tiempo para asumir el puesto de seleccionador en junio y pueda estar en los dos partidos de clasificación para el Mundial 2026 de la Seleçao. En Quito contra Ecuador, el jueves día 5; y ante Paraguay, el martes 10 en Sao Paulo, en el feudo del Corinthians.

3. La oferta de Arabia

En la misma información del pasado lunes de EL PERIÓDICO, se adelantaba que Ancelotti tiene desde hace meses una oferta sustanciosa de Arabia Saudí que sí seduce a la familia, más que por el dinero, que asciende a una cifra irrechazable que rondaría los 50 millones netos anuales, por la calidad de vida de la que disfrutaría tanto Carlo como su esposa Mariann o los familiares que decidan acompañarle en esta aventura. Carletto no ha respondido aún al ofrecimiento saudí, pero la oferta está encima de la mesa y colma las ambiciones financieras y vitales de la familia. Por lo que toda apunta a que cuando Florentino tome la decisión de cerrar su segunda etapa en el Real Madrid, el italiano descolgará el teléfono para cerrar el acuerdo con la Saudi League.

Por todo ello, la negociación se ha enfriado hasta el punto de que en Brasil ya hablan de activar el plan B, que es Jorge Jesus, quien actualmente dirige al Al-Hilal, pero a partir del 1 de mayo tiene una cláusula de rescisión de 2,5 millones de euros, la cual la CBF estaría dispuesta a pagar. Sin embargo, Ancelotti no ha confirmado ni desmentido este alejamiento.