El Reconquista gana con sufrimiento en Tacoronte

El Reconquista venció, aunque con sufrimiento, en casa del recién descendido Tacoronte (28-29). En la primera parte, el conjunto local fue tremendamente efectivo con el pivote y los vigueses no estaban cómodos en ataque, sobre todo por los extremos (15-12). El Reconquista reaccionó, con más intensidad en defensa, y así volteó el marcador.

El Granitos Ibéricos Carballal cayó en el Pablo Herbello (32-30). El conjunto vigués se quejó del arbitraje. En el minuto 25 Navarro recibió una roja y el Carballal quedó tocado en defensiva, su especialidad. Al descanso, 15-16. En la segunda mitad, el Bueu parecía poder romper el choque, pero el Carballal reaccionó siempre y estuvo vivo hasta el final (31-30, a falta de 16 segundos).

El Campicarn-Martínpex Porriño viajaba con bajas a Carballo y aguantó el ritmo en la primera parte (18-15). El Xiria aprovechó algunas imprecisiones para marcar a la contra y escaparse (35-26, min, 53). Al final, 36-29.

El Saeplast Cañiza no hizo un buen partido en Cangas, muy blando en defensa y sin acierto en ataque. El Luceros llegó a mandar por once. Llegó la reacción visitante (21-15 al descanso). Otra vez se distanció el Luceros, y aunque el Cañiza puso pundonor, no pudo acercarse (39-32).