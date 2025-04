El Cambados sigue en la pomada

El Cambados sumó ayer tres puntos en el descuento, tres puntos que le permiten seguir en la lucha por el play off. No fue un triunfo sencillo, ya que el Atlético Arnoia que recurrió siempre al juego directo ante un Cambados que no acertaba con la portería contraria.

No lo consiguieron los cambadeses hasta el minuto 63 en un córner que saca Tava y que remate Edi Valverde. El Cambados siguió buscando el segundo tanto, pero se encontró con la igualada visitante. Esta llegó en una falta lateral que Rubén Arce ejecutó de forma directa a portería, superando a Eloy.

Pese al duro golpe recibido, el Cambados siguió insistiendo en la búsqueda de un tanto que se le resistió hasta el último minuto. Fran Matos, que se había encontrado unos minutos antes con el palo, aprovechó el rechace de Borja para establecer el 2-1 final y colocar al Cambados con 55 puntos.