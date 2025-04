Un cabezazo de Samu acerca al Arosa al play off

Un cabezazo de Samu Santos declinó ayer el duelo que se dirimía sobre el césped de A Lomba, un duelo en el que estaba en juego, por un lado, acercarse al play off, mientras que por el otro, cerrar la segunda plaza de la clasificación. La primera parte estuvo marcada por el dominio sin profundidad del Estradense, con un Arosa mucho más vertical, pero al que le pudieron los nervios, mientras que la segunda mitad fue claramente arlequinada, sobre todo a raíz de la expulsión de Landeira en el minuto 50, al derribar a Comparada siendo el último hombre de la defensa y cuando el delantero se plantaba solo ante Isra. La importancia del encuentro se notó en las gradas, con una nutrida representación de seguidores del Estradense, que rivalizaron también en los cánticos de apoyo a su equipo.

Los dos equipos se mostraron respeto de inicio, con un Arosa muy bien plantado defensivamente, impidiendo que el Estradense se acercase con claridad. Los locales de las ocasiones más claras en los pies de Hugo Villaverde, que no acertó a rematar con claridad ante Isra, y en un centro chut de Torrado cuyo rechace fue atrapado por el meta visitante antes de que Comparada embocase a gol.

La segunda mitad comenzó con una intensa lucha en el centro del campo, pero todo se rompió en el minuto 50 en un pase de Hugo Villaverde a la espalda de los centrales. Comparada le ganó la carrera a Landeira y a este no le quedó otra que derribarle antes de que entrase en el área. El árbitro no lo dudo, roja directa por ser el último hombre y el Estradense se quedaba con uno menos con muchos minutos por delante. El conjunto local olió sangre e inició un acoso constante al área del Estradense. La tuvo Comparada en el 54, pero tras driblar a varios contrarios se encontró con Isra en el mano a mano. A partir de ese momento, el Arosa se aceleró demasiado y no supo aprovechar su superioridad, ni siquiera en una clara acción de Iñaki que disparó fuera. Isra le detuvo otra a Comparada en el 74 y un cabezazo de Iñaki se paseó por la portería visitante sin encontrar rematador en el 80.

El tiempo se agotaba y el Estradense resistía las acometidas del Arosa, como en el minuto 85, en un remate de Duque, que Isra sacó con el pie. Con todo, el Estradense también tuvo su ocasión en el 89, en un disparo de Brais Vidal que atrapó David Conde con apuros. Fue el preludio del tanto del Arosa tan solo unos segundos después. El central se había quedado a un córner que se había sacado sin éxito unos segundos antes y el balón le llegó en un centro medido de Pedro Bouzada desde la izquierda que Samu Santos cabeceó a la red de forma inapelable. Duque pudo ampliar la ventaja en el descuento, pero controló mal y disparó fuera.