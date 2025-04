Àlex Márquez se rebela

Así es, así se comportan, así han crecido, así se han entrenado, así son de bravos los Márquez Alentà. Cuando uno se equivoca (de nuevo, ya ocurrió en Austin, Texas, EEUU), el otro se convierte en el nuevo rey, en el nuevo monarca, vale, sí, todo momentáneo, de MotoGP. Marc, que perseguía su noveno triunfo en diez carreras, se fue al suelo en la tercera vuelta del Gran Premio de España, que citó en Jerez a más de 100.000 aficionados. Se levantó, siguió corriendo con su Ducati destrozada y acabó el 12º, sumando cuatro puntos y quedándose a solo uno de su prodigioso hermano Àlex, que, con un pilotaje magistral, único, a lo Márquez, ganó su primer GP de la máxima categoría, convirtiéndose en uno de los pocos pilotos que ha ganado en las tres categorías.

Se cae un Márquez y se levanta otro. Deja el liderato del Mundial de MotoGP un Márquez y toma el relevo otro. Deja de ser un héroe un Márquez y aparece el Pistolas, el hermanísimo, para convertirse en el nuevo líder del campeonato. Tal vez por eso, sin duda, el primero que quiso felicitar a Àlex en el corralito, mientras mamá Roser lloraba de felicidad y papá Julià disfrutaba de una victoria que sabía llegaría este año, dado el arranque brutal de su hijo menor, fue, cómo no, Marc, el ocho veces campeón, que aseguró que el día que Àlex ganara su primer GP de MotoGP «yo sería mucho más feliz que él».

Marc, como ya ocurrió en EEUU, arruinó su GP con una segunda caída en carrera y abrió las puertas del triunfo a Àlex, que completó la mejor carrera de su vida y sumó su primera victoria en MotoGP, la 200 de un piloto español. El Mundial, tras este nuevo pinchazo de Marc y el discretísimo tercer lugar de Pecco Bagnaia, que no pudo superar a un magnífico y determinado Fabio Quartararo (Yamaha), está metido en un puño. Àlex suma 140 puntos; Marc, 139 y Bagnaia, 120. El joven de Cervera, el 14º piloto español que se corona en MotoGP, corrió como le enseñó su hermano y estuvo a un nivel de perfección insuperable.

Cuando vio caerse a Marc delante suyo, se lo tomó con calma, superó al Diablo y se fue, se fue, se fue, hasta lograr un colchón de dos segundos para volar hacia su primera victoria en la categoría.

«Dije que me veía capaz, dije que debía ser este año, dije que habíamos empezado tan, tan, tan bien que podía ocurrir. Y va y sucede en casa, ante nuestra afición», señaló el Pistolas ante el micrófono de Dorna TV. «Cuando pasé por Nieto-Peluqui y celebré esta victoria, quería extender un colchón y ponerme a dormir allí, con ese runrún, hasta mañana. La verdad es que soy muy feliz y, sobre todo, soy feliz por todos los que me han acompañado en este viaje, que son muchos y buenos, especialmente mi familia y, cómo no, Marc».

«Puedo decir que soy el hombre más feliz del mundo. Muchos creían que este momento no me llegaría nunca. Pero esta mañana [por ayer] sabía que lo podía conseguir. Cuando vi que Marc se caía delante de mí, pensé. ‘hoy no puedes fallar, Àlex’», añadió.

La carrera fue apasionante en las primeras cuatro vueltas, cuando Quartararo, Bagnaia, Marc y Àlex pelearon por los primeros puestos. Tanto, tanto, que los dos pilotos oficiales de Ducati, Márquez y Bagnaia, llegaron a chocar con sus carenados, intimidándose con cierto tacto. Inmediatamente, Marc se fue al suelo, cometiendo su segundo error de la temporada y demostrando que solo él puede perder este título. Se levantó, rodó en tiempos (casi) de récord, pese a tener la moto muy dañada, y sumó cuatro preciosos puntos.