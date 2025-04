Andriu consigue media permanencia

1 CORUXO: Alberto; Terranova (Fer, minuto 77), Guido, Broja, Naveira (Brais Penela, minuto 94); Willy Ibáñez (Álex Rey, minuto 83), Andriu; Nacho Fariña, Borja Domínguez, Serrano (Añón, minuto 77) y Álex Pérez (Samu Araújo, minuto 94). 0 RAYO CANTABRIA: Álvaro; Samu, Marco, Entreca, Argos (Solórzano, minuto 46); Dani González, Pipi (Diego, minuto 46); Quicala (Néstor, minuto 80), Izan (Lagüera, minuto 70), Ángel y Baldrich (Mario, minuto 70). GOL: 1-0, minuto 84: Andriu.

El Coruxo logró ayer una importante victoria en el campo de O Vao ante el Rayo Cantabria. Tres puntos que, por un lado, permiten a los vigueses eludir el descenso directo; y por otro quedarse a un solo punto de evitar el play out de permanencia. La semana que viene, el equipo entrenado por Javi Fernández viaja a Guijuelo para medirse a un equipo que ha perdido la categoría. Un campo complicado por sus características, pero el Coruxo depende de sí mismo y con un empate es más que suficiente para cerrar la temporada evitando complicaciones.

El vigués Johan Terranova elude a un jugador del Rayo Cantabria. | Marta G. Brea

El partido de ayer entre vigueses y santanderinos fue un encuentro cargado de tensión. Los dos equipos se jugaban la vida, unos por evitar el descenso y los otros por meterse en el play off por el ascenso de categoría. Y eso se dejó ver en los primeros minutos de juego. Daba la impresión de que los cántabros buscaban la victoria para soñar con la fase, pero poco a poco el Coruxo comenzó a tener mucho más la posesión del balón, y dejar que los jugadores del Rayo Cantabria se pasaran más tiempo corriendo detrás del balón que generando peligro ante la meta defendida por Alberto.

Cierto es que el Coruxo tampoco estaba demasiado afortunado ante la meta defendida por Álvaro. Javi Fernández, técnico vigués, volvió a colocar a Andriu por delante de la defensa intentando aprovechar su buen juego aéreo. La idea no era mala, ya que Coruxo se cansó de colgar balones sobre el área del Rayo Cantabria. El problema no era otro que los santanderinos cerraron bien su área, y no le dejaron a los vigueses ni libertad de movimientos ni buenos remates.

Los minutos transcurrían con n Coruxo que tenía el balón, pero que no era capaz de entrar con el en el área. Lo máximo, balones aéreos que no encontraban rematador.

Tras el paso por los vestuarios, el Rayo Cantabria movió ficha refrescando la línea medular con la entrada de dos jugadores. El planteamiento no dio resultado, ya que el Coruxo recuperó el control del balón y controlaba la medular, consiguiendo llegar a la frontal del área del Rayo Cantabria. El problema era que ahí se acababa la frescura y no conseguían poner en apuros a Álvaro. Los vigueses entraban bien por las bandas, pero se empeñaban, una y otra vez, en colgar balones que los santanderinos sacaban como podían.

Mediado el segundo tiempo llegó una jugada que fue clave en el desarrollo del encuentro cuando Marco fue expulsado tras un salto con un jugador del Coruxo y los cántabros se quedaron con un futbolista menos.

Sin embargo el Rayo Cantabria no se echó atrás. Las noticias que llegaban de otros campo los obligaban a buscar los tres puntos, ya que de otra manera se quedaban fuera del play off. Era un ataque tímido, ya que tenían más miedo de encajar que de marcar, de ahí que fuera el Coruxo el que continuara dominando el partido.

Tal y como se estaba desarrollando el encuentro, el gol solamente podía llegar en un fallo. Y este llegó a seis minutos para la conclusión. El balón quedó muerto en el área del Rayo Cantabria y nadie era capaz de sacarlo, y nadie del Coruxo de rematar. Cuando parecía que lo historia se repetiría una vez más, Andriu consiguió rematar y marcar un tanto que bien puede valer una permanencia. Ahora solamente falta rematar la jugada el próximo domingo en Guijuelo y comenzar a pensar en la próxima temporada.