La primera de dos finales

As Celtas esperan el lleno en A Madroa para “su” final contra el Olímpico de León (domingo, 12:00 horas). Con la clasificación para los play-offs matemáticamente en el bolsillo desde la jornada anterior, el ascenso directo -reservado a primer y segundo clasificado del grupo- es el siguiente escalón y pasa casi necesariamente por derrotar al once leonés. Casi.

La combinatoria no da el mejor margen para las celestes, terceras (69 puntos) y a un triunfo de diferencia de su rival (72), pero al que vencieron en la primera vuelta de forma contundente (0-4). Con este partido y los dos de la última jornada de ambos (Real Valladolid-As Celtas y Olímpico-Victoria CF), las probabilidades viguesas son el 25,93% frente al 74,07% de las leonesas. O, lo que es lo mismo, hay siete variables en esos tres marcadores que favorecen a las de Vicky Vázquez, por veinte que respaldan al equipo que entrena Víctor Santos, “Vitolo”.

El conjunto vigués debe ganar para colocarse segundo a una sola fecha del final del campeonato regular, pero tampoco se podrá descuidar en su visita a Valladolid, el equipo revelación que sucumbió en campo céltico por la mínima (1-0). En realidad, las celestes tienen dos finales ante segundo y quinto clasificados.

A Madroa, que hasta ahora ha visto trece triunfos y un empate (0-0 contra el Sárdoma CF), necesita celebrar otro triunfo. Las celestes ascenderán sí o sí si ganan sus dos compromisos. Esa es la única verdad indiscutible. Si derrotan al olímpico, también se podrán permitir el ascenso haciendo exactamente lo mismo que su directo rival. El golaveraje particular catapultaría a las de Vicky Vázquez.

Pero… ¿y si las célticas no pasan del empate? Las probabilidades de ascenso directo se reducirían a mínimos, aunque seguirían existiendo. As Celtas tendría que ganar en Pucela y el Victoria CF, dar la sorpresa y tumbar al Olímpico en su feudo, donde han caído esta campaña ante Celta y Dépor B, ambos por el mismo marcador. Es solo una posibilidad sobre nueve. Pero existe.

“Veo a las jugadoras preparadas”, afirmaba Vicky Vázquez en las redes sociales célticas. Sabe que no es una final sino dos, “una consecuencia de todo el trabajo de la temporada; afrontamos ambos partidos con mucha ambición”.

El Olímpico ha llegado a esta recta final con sus mejores jugadoras disponibles, lo que no le ha ocurrido al once olívico, que en las últimas semanas ha perdido a Lara Martínez y María Calvar. “Necesitamos de vuestro aliento, la jugadora doce está en la grada”, dice Lara en uno de los mensajes previos al partido. Con el carnet celtista, la entrada será gratuita hasta completar aforo; para el aficionado en general, 10€. Se enfrentan el segundo equipo más goleador (As Celtas) frente al cuarto, aunque la mejor artillera sobre el césped será la venezolana Jyoeldry Parra, con 20 dianas. El Celta puede presumir de segunda mejor defensa; las de Vitolo son la cuarta.

Por su parte, el Sárdoma competirá a la misma hora -las dos jornadas finales tienen horario unificado para los equipos que se la juegan- en el campo del Friol. Las de Toni Martínez, cuartas, tienen seguros los cruces y manejan opciones de ascenso directo, mucho menores porque dependen de célticas y leonesas.