Salma Paralluelo, futbolista del Barça: "Parar fue la mejor decisión. Ahora juego con mucho menos dolor"

Está volviendo a reencontrarse sobre el verde. Salma Paralluelo (Zaragoza, 2003) tuvo que tomar la decisión más díficil para un deportista. Su cuerpo le pedía un descanso. Parar. El dolor estaba presente siempre que saltaba al césped y no podía seguir así. Junto al staff del Barça idearon un plan de readecuación física y, tras meses sin jugar, ahora ya ha vuelto a coger velocidad de curcero. Ese toque, ese desborde y desparpajo le hacen ser un futbolista especial, con una aura única.

Momento clave de la temporada. Para usted ha sido atípica. ¿Cómo se encuentra?

Estoy en un momento bueno. Al principio de temporada estuve un tiempo largo fuera y era para estar preparada en este tramo de la temporada. El equipo opta a todos los títulos y estamos muy contentas e ilusionadas por todo lo que viene. Va a ser lo más importante de la temporada.

El cansancio es importante. Pero llega lo bonito.

Totalmente. Estos son los partidos que al final como futbolista te gusta jugar, te gusta estar y es algo muy ilusionante. Aquí, en pocas semanas, todo va a salir o bien o mal. Como siempre hemos dicho, queremos optar por todo, queremos intentar ganarlo todo y este año estamos en la posibilidad de hacerlo otra vez y esperemos que salga muy bien.

El inicio de esta temporada lo vivió desde fuera del equipo. ¿Cómo y quién toma la decisión de parar?

Desde que llegué al Barça venía con estos problemas y estuve un tiempo largo jugando con ellos. Es algo que me plantearon antes, pero por competiciones y por no querer parar, quería seguir. Después de los Juegos Olímpicos fue un momento en el que ya tocaba. Hablándolo con el staff y con todos me respaldaron, me apoyaron y fue la mejor decisión. Hoy en día me encuentro mucho mejor. Puedo jugar con mucho menos dolor y esto era lo que quería conseguir. Ha sido un gran acierto.

Es una decisión complicada de tomar.

Cuesta encontrar siempre el momento perfecto porque no paras de competir y tienes competiciones chulas, quieres estar en todo. Pero al final, pensando con la cabeza, en que tengo 21 años, soy joven y si quiero tener una carrera deportiva larga, que sí, tengo que hacer las cosas bien, mirando también por mi futuro. Yo ya estaba preparada para tomar la decisión. Fue algo que hablando con el staff dije hasta aquí, ya está, voy a hacer las cosas como tocan.

¿Cómo fueron esos meses?

Creo que lo viví bastante bien porque intenté aceptarlo pronto. No quise ponerme tiempo, y decir: 'mira, me voy a ocupar de esto, como si estuviera lesionada. Y hasta que esté bien y no tener prisas'. Obviamente, ves a las compañeras entrenar y jugar y te pica porque quieres estar ahí con ellas, apoyando. Son muchas horas solas también, pero creo que lo he pasado relativamente bien, por lo que te digo. Lo asimilé rápido y estaba centrada en eso y en intentar no ilusionarme con otras cosas, sino vivir solo en eso y no pasarlo tan mal.

Se pasó meses haciendo doble sesión cada día.

Eso es. Venía como todas mis compañeras por la mañana y mientras ellas iban al campo yo me quedaba en el gimnasio haciendo el trabajo que tocaba. Y lo mismo por las tardes. Yo creo que casi todos los días hacía dobles sesiones y son unas cuantas horas aquí. Mucho trabajo duro y, hoy en día, gracias a eso, puedo estar mejor.

La parte mental fue complicada. ¿Mucha frustración?

Si hay algún día que entrenando más en campo tenía alguna molestia, podía tener alguna cosa que te hace dudar o te hace decir: 'jolín, a lo mejor no va a ser tan fácil volver otra vez a estar mejor'. Pero al final, apoyándome en mi familia, en los días que estaba un poco más rayada, lo sacaba adelante y el siguiente día, nuevo día. Así es como he conseguido estar más o menos estable durante toda la recuperación y así llevarlo un poco mejor.

Los dos últimos años para ti han sido de muchísimos cambios. Venir al Barça, dejar el atletismo, los meses apartada del equipo... ¿Cómo de importante ha sido para usted el entorno que le ha acompañado?

Mi familia son los que más me han protegido. Me decían: 'Salma, calma. Todo va a salir bien. Paso a paso y no tengas prisa. Da igual qué competiciones te vayas a perder, lo importante eres tú y lo que vas a poder hacer después de curarte'. Siempre están conmigo, saben cómo calmarme, saben cómo soy. Mi familia, por ejemplo, que son mi mayor apoyo. Por ellos es donde estoy hoy en día y creo que en todas mis decisiones importantes los necesito a ellos, escucharlos. Siempre están ahí para mí.

En esos momentos difíciles, ¿se replanteó la decisión de haber optado por el fútbol?

No, no se me pasó por la cabeza. El atletismo siempre lo tendré en mi corazón, pero sí que es verdad que cuando ya lo dejé y me decidí por el fútbol, da igual lo que pasara. Me fuera bien o mal, al final es una decisión que he tomado y el camino es muy largo. Te puede ir muy bien al principio y al final no, y siempre puede estar el pensamiento de qué hubiera pasado si hubiera hecho otra cosa, pero eso no existe. Lo que tienes es el presente, las decisiones que tomas. Y tirar con ellas hacia adelante.

Y llega el día que vuelve, después de todo.

Fue muy guay, pero también era como 'otra vez voy a jugar a fútbol, voy a volver otra vez a jugar partidos'. Tenía muchísimas ganas de estar en el campo con mis compañeras, de volver cuando iba a entrenar con ellas, y fue muy bonito la verdad.

La etapa que estaba fuera de dinámica de equipo fue complicada. Era el inicio de la etapa de Pere Romeu en el banquillo y no todo terminaba de salir. ¿Estando fuera, le generó frustración?

Es un poco complicado porque no puedes hacer nada más que intentar apoyarlas, animarlas, pero poco más. Pero era lo que me tocaba en ese momento. Yo esperaba ya poder estar en el campo ayudándolas. Al final, todas queremos poner nuestra energía al servicio del equipo para poder sacarlo todo. Estaba contando los días para poder estar allí.

A Pere lo conocían, pero no como primer entrenador.

Tanto Pere como el staff están haciendo un trabajo estupendo. Están haciendo las cosas muy bien. Creo que todo tiene también su proceso, desde que empezó hasta ahora. Todas estamos muy cómodas, el vestuario, todo el equipo, está muy unido y yendo en la misma dirección. Eso es superimportante para poder conseguir todos los objetivos.

Desde fuera, parece que la plantilla está más unida que nunca. No solo compartís el día a día, sino que hacen grupo fuera.

Tenemos muy buen ambiente en el vestuario. También llevamos varios años, te conoces más. Las salidas fuera del fútbol, fuera del campo, también pasas más rato y todo eso suma. Creo que, en el campo, lo importante es la exigencia que nos ponemos, también la alegría, también la diversión y competitividad. Cómo llevamos el entrenamiento y, al final, todos los objetivos a largo plazo, llevamos un buen rollo y, sobre todo, esa exigencia que nunca falta y creo que es muy bueno.

Exigencia la que tuvieron que afrontar ante el Chelsea.

El resultado tan abultado nunca te lo esperas, pero es verdad que nos sale un partido muy redondo. Salimos muy serias desde el principio y creo que el plan de partido de Pere, del staff, sale tal y como lo dicen. Conseguimos meter gol pronto y creo que estábamos muy cómodas. Terminó muy bien, sí.

¿Le supo mal que se jugara en el Johan Cruyff y no en Montjuïc como los últimos años?

En estadios más grandes te viene mucha más gente y ese calor mola mucho como jugadora. Pero también el Johan es nuestra casa, jugamos todos los findes, estamos muy habituadas a él y salió bien, así que no me voy a quejar.

La vuelta sí que será allí en Stamford Bridge.

Será un partido completamente diferente. Estarán en casa y tienen que ir a por todas, no les queda otra. Será la guerra allí. Tenemos que ir con la mentalidad de 0-0. Al final es verdad que tenemos goles de ventaja, pero no puedes salir allí pensando que con eso te vale. Ellas van a morder mucho y tenemos que estar preparadas para esos primeros minutos y para todo el partido porque seguro que va a ser muy sufrido.

Llega un final de temporada con mucha condensación de partidos. No hay tiempo para descansar y las fuerzas van justas.

Sí, es verdad que el nivel de partidos es alto. No se para casi nada y cada una también tiene que hacer ese trabajo de estar preparadas, de sacar ese tiempo para descansar porque hay partidos muy seguidos. Poco tiempo para recuperar y hay es mucho desgaste.

¿Es complicado desconectar?

Esos pequeños días, esos pequeños ratos que podemos tener para nosotras más, para hacer lo que queramos, intentar aprovecharlos al máximo. Intentar desconectar del todo del fútbol, de que me tengo que cuidar, de que no, y intentar disfrutar del momento con la gente que quieres, haciendo las cosas que te gustan.

Y hay una presión y la vista siempre puesta en vosotras. ¿Cómo lo vive?

Yo, personalmente, intento estar en una burbuja mía. De mi familia, de mi gente, de mi círculo. Intento no escuchar mucho, no estar pendiente de lo que dejan de decir o no de mí, sea bueno o malo. A mí eso como deportista no me va a sumar. Con mi familia, gente de mi equipo y que considero importante para mí sí que intentas estar más pendiente. Todas las cosas buenas de la gente de fuera también se agradecen, es cariño, es algo positivo y que siempre intentas devolver de la mejor forma en el campo. Pero lo que te digo, sí que mantengo mi burbuja y no salgo de ahí.