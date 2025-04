Luis Piña & hijo: pasado, presente y futuro del triatlón gallego

Luis Piña disputó su primer triatlón en 1989. Luis Piña ganó el Campeonato de España cadete en 2024. Luis Piña ha tutelado a grandes figuras. Luis Piña las hereda. Luis Piña ha edificado en gran medida la escuela gallega. Luis Piña destella en la camada más tierna. En la genética y el bautismo se explican las conjugaciones verbales. En Susana Rodríguez Gacio, emocionada en el García Barbón, dedicando su premio como mejor deportista viguesa a su entrenador en presencia de su hijo, premiado como promesa. Pasado, presente y futuro, con nombre y apellido.

El primer Luis sobresalió en las piscinas viguesas a mediados de los ochenta y lo reclutó el Canoe madrileño, aún en su adolescencia. Fue por mediación de un amigo que se enamoró del triatlón, una disciplina que aún estaba arraigando en España. Ni siquiera existía federación, sino comisión nacional. Como sólo se organizaban pruebas de distancia olímpica –1,5 km a nado, 40 en bicicleta, 10 a pie–, se exigía la mayoría de edad. Luis esperó con impaciencia ese plazo. Para estrenarse eligió una que en su hogar organizaba Javier Álvarez Salgado, «de referencia a nivel nacional».

La competición reafirmó un compromiso a la postre perenne. Luis, hoy de 53, inauguró una dinámica que después impulsarían Iván Raña (1979) y Javi Gómez Noya (1983) en sucesivas oleadas. Su relevancia como triatleta no iguala a la de estos astros en cuanto a currículo. Sí en su pionerismo, en su pasión y desde su rol como entrenador. Licenciado en INEF –«tenía claro que mi vida iba a ir vinculada al deporte»–, transitó pronto de la práctica a la doctrina. Testigo y protagonista durante tres décadas, resume: «El triatlón gallego ha crecido de forma exponencial en participantes, infraestructuras, normativas, competiciones... La llegada de resultados y de referentes ha ayudado».

Su etapa como director técnico

Su propia labor se antoja providencial, sobre todo durante la etapa como director técnico de la Federación Gallega, a la que Gonzalo Triunfo puso fin cuando accedió a la presidencia en 2019. «Tuvimos claro que el triatlón tenía que desarrollarse desde la base, que era inexistente. La formaban clubes de amigos», relata sobre ese periodo de proselitismo y modernización. «Se necesitaban, por ejemplo, pruebas específicas para menores. Fuimos los primeros en trabajar en esa línea. Galicia siempre ha ido a la cabeza».

Aunque se hayan construido cimientos estables, Luis advierte: «El futuro nunca está asegurado. Se han plantado las semillas, pero hay que cuidarlas con la implicación de todos para que germinen y se sigan desarrollando. Aunque el mejor de todos los tiempos haya sido gallego, eso por sí solo no vale de nada. Los niños no salen de debajo de las piedras».

Él sigue aportando su sabiduría desde diferentes funciones y niveles. Como técnico de Susana Rodríguez Gacio, con la que pronto cumplirá doce años de asociación, sigue ligado a la élite. «Ella también ha sido pionera en el triatlón adaptado, que es totalmente distinto aunque se corran las mismas distancias y en el mismo orden», destaca –preparó igualmente al nadador Chano Rodríguez en el ciclo paralímpico de 2000 a 2004–. A canteranos y amateurs se dedica mediante su tutelaje en el CD Delikia, fundado en diciembre de 2021. «Es un club relativamente nuevo, pero en pleno auge», condensa. Lo refrendan sus 150 pupilos, también de fuera de Vigo, o el reciente doble ascenso de chicas y chicos en duatlón. Todo le entusiasma: «Como entrenador disfruto con el grupo de populares igual que con Susana jugándose una medalla».

Entre la chavalada morada y lima suena ese eco de sí mismo; Luis, su primogénito, a punto de cumplir los 16. Le siguen Hugo, de 13, y Martina, de 8. «Mi mujer, Marta, y yo siempre hemos tenido claro que el deporte tiene que formar parte de sus vidas en la medida que ellos quieran, ya sea para pasarlo bien con los amigos o dando un paso más porque les guste la competición. Aporta vivencias y beneficios a nivel social, de salud; les vas a ayudar y es un punto de apoyo. Nosotros estamos encantados».

Padre e hijo, durante su entrenamiento. / Alba Villar

Hugo «hace más natación». Martina «le pega a todo». El mayor, aunque también participe en las tres disciplinas por separado, está más centrado en la combinación del triatlón. No lo asumió desde niño como un legado familiar. «Me gustaba entrenar con mis amigos», explica el joven, que se ríe al recordar su debut: «Al salir del agua me di cuenta de que me había olvidado de poner las zapatillas en la transición. Tuve que hacer toda la bici y toda la carrera descalzo».

Sí admite, claro, la influencia de su progenitor: «Mis inicios se los debo a mi padre, la persona que más me introdujo en este deporte. Contar con su ayuda es un orgullo. Tiene una experiencia muy grande. Le estoy muy agradecido por todas las veces que debe ser paciente conmigo. Me guía paso a paso cada día. Le debo mucho».

Al Luis mayor, sin embargo, le gustaría simplificar una relación hoy duplicada entre lo íntimo y lo deportivo. «Ahora mismo nos conviene porque tiene horarios apretados y vive en casa. El día que no tenga que depender tanto de mí... Por una parte lo disfruto mucho, pero me cuesta diferenciar entre padre y entrenador. Como padres a veces no tenemos una visión externa más neutral».

De momento, por tanto, este Luis Piña entrena al otro Luis Piña que en junio del año pasado, en A Coruña, se proclamó campeón de España de la categoría cadete. Un logro que ha degustado el chico aunque aclara: «Me gusta depender de mí mismo en las competiciones individuales, pero también me encantan las competiciones por equipos y en contrarreloj. Nos ayudamos entre nosotros».

Sin presión

El cetro español no ha modificado el enfoque de una carrera aún incipiente. «El resultado no le presiona de ninguna manera, tampoco por el hecho de ser mi hijo. Disfruta del deporte como tal», celebra el preparador, que ignora si su retoño prolongará el día de mañana la tradición de mundialistas y olímpicos gallegos que hoy sostiene Antonio Serrat. «A día de hoy es muy pronto. Tiene muy buenas condiciones pero con 15 años hay muchas cosas que todavía no han salido a relucir y que no han evolucionado, como la manera de gestionar la presión, los malos momentos... Eso se tiene que ir trabajando año a año y se adquiere con madurez».

«Prefiero no ponerme metas muy ambiciosas que me impidan seguir disfrutando de este deporte como hasta ahora», conviene este segundo Luis, abierto a lo que el porvenir le depare: «Eso seguro que vendrá acompañados de mejores resultados».