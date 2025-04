Miguel Méndez, the Special One

Hierve el Servet Tazegül Spor Salonu. El Fenerbahce gana al Mersin por 78-79. Carleton intenta un triple a la desesperada y Williams se lo tapona. El banquillo visitante estalla de júbilo. La plantilla comienza a bailar. Al corrillo se van uniendo asistentes, fisios, recuperadores, el utillero, el chófer... Miguel Méndez se limita a agitar el puño y se aparta a un lado, eludiendo los focos. No es que su pasión haya menguado o que le hastíe el 23º título de su carrera. «Ese momento pertenece a las jugadoras y a la gente que ha estado con ellas todo el año. Yo siempre celebro con más tranquilidad», acota. Se siente, de hecho, «muy contento». Tres entrenamientos y tres partidos le han bastado para conquistar Turquía; como antes España, Italia, Rusia y Europa, pero esta vez «sobre la marcha», a la carrera. «Nunca había hecho algo así. He dormido muy poco en estos siete días. Estoy muy cansado».

El relato de esta semana tan extraña como mágica se inicia el domingo 13 de abril, en Zaragoza. La capital aragonesa acoge la Final Six de la Euroliga Femenina. Méndez ha acudido como seleccionador español; a analizar jugadoras e impartir un clinic. Esa tarde dominical planea acudir al Príncipe Felipe a presenciar la final. No la protagoniza el Fenerbahce. El Praga lo doblegó en las semifinales del viernes (71-91). Para mayor dolor aurinegro, también se ha clasificado su gran enemigo doméstico, el Mersin, que el 21 de marzó lo había eliminado, igualmente en semifinales, de la Copa turca (57-78), que luego le ganó al Konut.

Esa derrota copera, ante el rival en el inminente play off de Liga, es el cataclismo que ha descompuesto la química entre el vestuario y el cuerpo técnico que dirige Valerie Garnier. Sin duda ha minado la fe de la directiva del Fenerbahce, que ha decidido destituir a la francesa. A Méndez le suena el teléfono a las 12.30. Es el presidente de la sección, Kemal Danabas. Se conocen bien. Danabas lo había intentado reclutar en dos ocasiones anteriores. El vigués rechazó su oferta «por diferentes situaciones personales». Ahora todo se alinea. Consulta con su mujer, Sofía («mi familia es lo primero»), y acepta.

Inicio frenético

El acuerdo se concreta para la temporada 25-26. Compaginará el cargo con la selección. Danabas, sin embargo, le añade un ruego. Fenerbahce y Mersin –que pierde la final con el Praga (53-66)–, inician su pulso por el título de la KBSL, al mejor de cinco partidos, el miércoles.

–Tengo claro que con Garnier no vamos a ganar. El equipo está roto. Te pido que arriesgues tu nombre. Sé que parece difícil pero si hay alguna posibilidad, es contigo en el banquillo.

Méndez acepta. Su prestigio le importa menos que el reto. Son horas frenéticas. Aterriza en Vigo a las 18:00 del lunes, con apenas tiempo para empacar lo imprescindible. Toma el primer vuelo hacia Estambul en la madrugada del martes, con escala en Madrid. En los aviones y salas de espera estudia vídeos de los últimos partidos y se empapa del libro de sistemas que estaba aplicando Garnier.

El olívico se dirige directamente desde el aeropuerto de Estambul al Metro Energy Sports Hall, justo a tiempo de dirigir el entrenamiento. Ordena una sesión «sin vendar»; así se conoce el cinco contra cinco sin contacto. Introduce algunas nociones tácticas como si se tratase de un campus. Se centra, sobre todo, en el discurso a sus nuevas discípulas. «Hay muchas formas diferentes de jugar al baloncesto. Lo importante es convencer a todas de jugar a lo mismo», argumenta. «El 90 por ciento del trabajo es que las jugadoras confíen».

A esa seducción le ayudan la belga Meesseman y la estadounidense McBride, que lo han recibido con un abrazo y contagian su felicidad. Méndez las había dirigido en su gloriosa etapa en el Ekaterimburgo. También conoce a Camille Aubert, una ayudante de Garnier a la que ha pedido que acabe junto a él la campaña. Un técnico turco completa su gobierno. Méndez procesa a toda velocidad la información que le proporcionan y maniobra con maestría. Seguramente María Araújo, que milita en el Mersin, teme lo que provocará su paisano, con el que charla. La contienda se inicia en Estambul. El Fenerbahce gana sufridamente la primera batalla (77-70); con holgura, el viernes, la segunda (85-54). Méndez aprovecha cada entrenamiento intermedio para incorporar sus conceptos a la estructura del juego. Y al fin, ya en Mersin, todo se resuelve.

Imagen de celebración del Fenerbahce. / Fenerbahce

Méndez ha calendado reuniones en los próximos días antes de regresar a casa. Hoy asistirá al inicio de los cuartos de la Euroliga masculina entre el Fenerbahce y el PSG. Comparte cuadro en el club aurinegro con Sarunas Jasikevicius igual que con José Mourinho, cuyo empate ante el Kayserispor ha disgustado. La liga de fútbol queda en manos del Galatasaray. Nombres que ilustran la «dimensión increíble» del Fenerbahce; con múltiples secciones (también boxeo, voleibol, tenis de mesa, remo...), instalaciones propias, aficionados por todo el orbe y «la presión siempre de ganar. Invierten mucho dinero para lograrlo».

El técnico invencible

No es una exigencia que agobie a Méndez. Campeón de Liga y Copa con el Celta; de Copa, con el Rivas; de múltiples Ligas, Copas y Supercopas con el Schio italiano, en el Ekaterimburgo ya lo habían fichado en 2018 con la premisa de no fallar jamás. Y cumplió. Apenas perdió un par de partidos en toda su etapa rusa. Sólo la pandemia interrumpió su hegemonía en la Euroliga (2018, 2019, 2021) y sólo la guerra con Ucrania frenó su implacable cosecha.

«Yo no soy uno más; soy especial», declaró Mourinho durante su presentación con el Chelsea, en 2004. Nunca presume Méndez ni se permite soberbias: «La vida me ha enseñado, y últimamente también, a pensar sólo en el ahora y en el futuro a muy cortito plazo. Cuando estaba empezando a entrenar en Maristas, jamás habría soñado con ganar títulos con cinco equipos en cuatro países diferentes. Estoy encantado de lo que me está pasando, pero vivo el día a día». The Special One, dentro y fuera de la cancha, aunque él nunca lo proclame.