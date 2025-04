Montse Tomé: «Es un placer enorme jugar en Vigo. Necesitamos mañana a la afición»

Balaídos acogió este mediodía el entrenamiento de la selección española femenina de fútbol, vigente campeona del mundo, que mañana se enfrenta a Portugal (19 horas, La2), en un partido de la fase de clasificación para la Liga de Naciones. Para Montse Tomé, la seleccionadora española, será importante el apoyo del público que acuda al estadio vigués para superar al conjunto luso, como ya hizo el viernes pasado en Paços de Ferreira (2-4).

España es ahora segunda del grupo E, que encabeza Inglaterra con 7 puntos, uno más que las españolas. Las portuguesas ocupan la tercera plaza, con cuatro puntos, y Bélgica es colista al no haber sumado todavía puntos. Las belgas reciben mañana a las inglesas, que ya ganaron en Wembley por 5-0. Por la sala de prensa de Balaídos también pasó la atacante del Barcelona, Claudio Pina, para quien mañana solo le «vale el triunfo» contra Las Navegadoras.

«Es un placer enorme volver a jugar en España, jugar en Vigo. Esperamos que la afición se anime, que haya muchos espectadores y puedan disfrutar del juego del equipo. Es una oportunidad única para potenciar nuestro deporte y lo puedan vivir de primera mano. Que la selección femenina pueda estar en Vigo es un escaparate para todas las futbolistas que quieren iniciarse en este deporte, que quieren imitar, que quieren tener referentes. A partir de ahí, que se ilusionen porque las tienen cerca y que vean que pueden ser futbolistas», señaló Montse Tomé, que agradeció la acogida de la ciudad olívica desde que la selección española llegó el pasado sábado para realizar dos entrenamientos en Afouteza. «Desde que llegamos nos han tratado increíble. Las instalaciones del Celta donde hemos entrenado todas hemos comentado que eran una pasada: el vestuario, la sala de fisios, cómo estaba el terreno de juego, todo. Y poder entrenar en Balaidos es algo muy bonito», subrayó la entrenadora asturiana.

Tomé no quiso pronunciarse sobre su futuro profesional, cuando concluye contrato con la selección el 30 de junio próximo. «Mi cabeza, al igual que la de las futbolistas, está centrada en conseguir los tres puntos ante Portugal. El futuro no me preocupa, estoy feliz aquí, preparando los objetivos de la selección: la Liga de las Naciones y la Eurocopa. El fútbol me apasiona y lo que puedo controlar es eso. Lo demás no me preocupa», indicó.

España se juega ante Portugal muchas de sus opciones de clasificarse para la fase final de la Liga de Naciones, para la que se clasifica la primera de cada grupo y la Roja es ahora segunda, tras Inglaterra. Aunque viene de ganas a ‘Las Navegadoras’ en el partido disputado el viernes pasado en Paços de Ferreira, Tomé advierte de la dificultad de superar al equipo que entrena Francisco Neto. "Portugal es una selección intensa, su idea siempre ha sido presionar alto porque lo lleva haciendo durante todos estos años con este seleccionador. Es una selección con jugadoras de una gran experiencia, con capacidad para saltar hacia adelante, pero también valoramos que se puedan meter atrás porque tiene jugadoras que pueden salir rápido al contraataque". Así, considera que el combinado español debe llevar la iniciativa en el juego, como viene siendo habitual en las campeonas del mundo. "España es España y tiene que ser dominadora del juego, aunque tampoco es fácil en el contexto que nos plantearon de querer cerrarnos mucho por dentro porque saben que tenemos un centro del campo con mucha capacidad".

En su comparecencia pública, la seleccionadora destacó el regreso al equipo de la atacante barcelonista Claudia Pina. "Llevo coincidiendo con ella desde que tiene 16 años, ha destacado mucho en todas nuestras categorías inferiores y siempre hemos validado mucho su potencial. Es una futbolista muy sensata, tiene ganas de ayudar a la selección. Cuando volvió fue una alegría para todos", añadió.

Claudia Pina

La futbolista catalana, por su parte, subrayó la importancia de ganar mañana en Balaídos para aspirar a otro título internacional. "Todas tenemos en la cabeza que solo nos vale ganar si queremos seguir vivas en esta fase de grupos. El equipo está con muchas ganas de volver a ganar a Portugal. Intentaremos salir de la misma manera que el otro día, con mucha ambición para intentar ser superiores al rival", comentó en rueda de prensa. La mediapunta azulgrana regresó a la selección en noviembre, casi dos años después de jugar contra Alemania un partido de la fase de grupos de la Eurocopa de 2022. Desde entonces, Pina suma cuatro goles en cinco partidos. "Me sentía con la fuerza de poder volver. Sabía que habían cambiado grandes cosas, lo había hablado con mis compañeras porque ellas ya lo estaban viviendo desde dentro. Estoy muy feliz de asentarme con las mejores", reconoció.

Claudia Pina comentó que las críticas que recibió la selección por su derrota ante Inglaterra en Wembley provocaron que el vestuario tuviese "más ganas de mejorar y de seguir creciendo, de tener más ambición" porque son "las primeras a las que no les gusta perder. Inglaterra es un rival de máximo nivel. Al final cualquier partido de estas características puede decantarse para cualquier lado. A pesar de la derrota creo que hicimos un buen partido allí, tuvimos nuestras ocasiones y si las llegamos a meter el resultado igual era otro", añadió.

Portugal cuenta en su convocatoria con cuatro futbolistas que juegan en la Liga F española: la portera Inés Pereira, del Deportivo de A Coruña; la defensa Diana Gomes, del Sevilla; la centrocampista Andreia Jacinto, de la Real Sociedad; y la centrocmapista Tatiana Pinto, del Atlético de Madrid.

España afronta el partido de Balaídos con estrellas mundiales como las barcelonistas Aitana Bonmatí, ganadora de dos Balones de Oro, y Alexia Putellas, con un Balón de Oro. No entraron en la convocatoria de Montse Tomé, la pontevedresa Tere Abelleira, del Real Madrid, por sufrir una grave lesión de rodilla, y la barcelonista Ona Batlle, también lesionada.