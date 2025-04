Un pasaporte para recuperar la pasión

«Décima en un Campeonato de Europa de cross, la primera española en ganar un campeonato universitario estadounidense», recitaba el maestro de ceremonias conforme Carmela Cardama galopaba hacia la meta, primera entre las mujeres. Había sido la viguesa, sin duda, una de las grandes promesas del fondo estatal. Su talento le granjeó una beca en Estados Unidos, donde combinó deporte y estudios. Pero sufriendo con lo primero mientras disfrutaba con lo segundo. Las lesiones la habían ido alejando del atletismo. Cardama ha vuelto a residir en su hogar natal, al menos durante unos meses, y ha aprovechado para reencontrarse con sus antiguos compañeros de entrenamiento. Ellos le están ayudando a reconciliarse con aquello que tanto amó; no desde la exigencia de antaño, sino paso a paso. La Vig-Bay se ha convertido en un capítulo importante en este proceso.

Lo curioso es que Cardama ni siquiera debería haber estado ayer en Galicia. Ella y su pareja debían asistir a una boda en Estados Unidos. La complicada situación de la política migratoria americana aconsejó que la viguesa no viajase. «Es la primera vez que corro la Vig-Bay», precisa. «Vengo de unos años con muchas lesiones. Me está costando entrenar y coger ritmo. No pensaba estar aquí este fin de semana. Tenía una boda en Estados Unidos. Por problemas de visados no pude ir y hace una semana decidí buscar un dorsal y animarme a correrla. Con las muchas carreras que había hecho, esta es la que no; justo la que ha hecho mi familia, la ha corrido mi padre un montón de veces e incluso mi madre, que no es mucho de correr. Me hacía mucha ilusión. Es un recorrido que conozco. Yo vivo en esta zona y conozco a un montón de gente. Los domingos salimos desde Vigo hacia Baiona. Los diez primeros kilómetros los tengo muy estudiados».

«Venía sobre todo a disfrutar. Hace tres semanas, aunque no pensase correrla, hicimos lo que llaman la previa, que la organiza un equipo de Vigo, el CARMA, hasta un kilómetro antes», revela. «Lo tenía preparado. Mi objetivo era salir con mis compañeros, con los que llevo enganchando entrenos este año que estoy aquí, que me ha animado muchísimo. Ha estado muy bien. La idea era llegar juntos al kilómetro 10. Alguno se quedó antes, a alguno lo cogí después. Tengo derecho a chulearme esta semana en los entrenos de que les gané».

No sólo se estrenaba en la Vig-Bay. Era, en realidad, la primera media maratón que realizaba en toda su trayectoria. «Estaba sobre todo preocupada por los últimos cinco kilómetros. Me encontraba más o menos bien pero no sabía dónde me podía ir abajo. Los últimos uno o dos han sido sufridos pero los he llevado bien. Físicamente me encuentro bien. Acabar una carrera de 21 kilómetros sin molestias, sintiendo que puedo caminar, para mí es la mayor victoria. Encima ganar aquí, en mi casa, delante de mi gente... Genial».