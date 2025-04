O alcalde e o Concello da Guarda condena os insultos homófobos no partido da Unión Guardesa

O alcalde e o Concello da Guarda expresan "a súa total condena" aos insultos homófobos que denuncian que se produciron no partido deste domingo no campo da Sangriña a unha das traballadoras municipais encargada do mantemento e coidado das instalacións deportivas.

A Unión Guardesa enfrontábase ao Tomiño F.C. Femenino “B” cando varias afeccionadas tomiñesas, segundo o concello guardés, comezaron a dirixir insultos como “zorra”, “hija de puta”, “lesbiana de mierda” ou “estás mal follada” cara esta traballadora. Ante esta actitude, algúns dos afeccionados guardeses interviron para calmar e mediar a situación.

Os insultos, que se produciron ante xogadoras, nenos, nenas e afección, provocáronlle á traballadora municipal un ataque de ansiedade. O alcalde, Roberto Carrero, e o concelleiro de Persoal, Isidro Lomba, xa lle ofreceron a esta traballadora toda a asesoría xurídica que precise ante esta situación.

O alcalde reafirma a súa repulsa: “Non imos permitir que se discrimine ou insulte a ningún guardés ou guardesa pola súa orientación sexual, e menos, a traballadores municipais, que están ao servizo da Guarda”:

O Concello xa puxo en marcha o protocolo pertinente e tomará as acción administrativas e xurídicas establecidas. Para iso, as autoras dos insultos xa están identificadas e o Concello está en contacto co club deportivo.

Ademais, o Concello da Guarda recorda a súa rotunda condena a actos homófobos, machistas, racistas ou de calquera tipo de odio ou discriminación no deporte; un ámbito no cal se deben enxalzar os valores de respecto, unión e igualdade.