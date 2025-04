Fer salva un punto ante el líder

1. GRAN PEÑA: Andrés, Cantero, Almudí (Breo, min. 68), Edu (Joaquín, min. 90), Julius Avinú (Mateo, min. 90), Antón, Tyrone (Armada, min. 68), Ginto, Fran, Amin, Amet (Fer, min. 80). 1. OURENSE: Cobo, Pol, Labrada, Parrilla, Migui (Viti, min. 80), Antón, Champi (Luis, min. 85), Justino (Jose, min. 85), Samu (Varo, min. 46), Osián (Cellerino, min. 63), Cabarcos. GOLES: 0-1, min. 20: Migui; 1-1, min. 83: Fer. ÁRBITRO: Jesús Piñeiro (Santiago). Expulsó por doble amarilla al local Fran (min. 45). Además, mostró amarillas a Almudí (Gran Peña) y a Pol, Samu y Varo, por los visitantes. INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 29ª jornada de Liga del Grupo I de Tercera Federación, disputado en el municipal de Barreiro ante más de quinientos espectadores, con una gran presencia de seguidores del Ourense. Tarde soleada y terreno de juego en perfectas condiciones.

El Gran Peña sumó ayer un punto ante el líder destacado de la categoría, La UD Ourense, en un partido en el que los locales tuvieron que remontar un gol en contra jugando en inferioridad numérica toda la segunda parte.

Después de las malas sensaciones de la semana pasada del conjunto vigués en su visita al colista, llegaba a Barreiro el líder. Pero el Gran Peña reaccionó bien. El partido estuvo igualado y disputado desde los primeros minutos, llegando el primer lanzamiento en el minuto 4, obra de Almudí, que fue atajado sin problemas por Cobo.

Eso sí, en el primer lanzamiento de la UD, inauguró el marcador. Migui, desde el frontal del área, probó con un disparo raso y ajustado, al que no pudo llegar Andrés (0-1, min. 20). El conjunto orensano pasó a controlar el juego, aunque el Gran Peña no sufría en defensa. No había profundidad por ninguno de los dos bandos. Así, en la primera parte, sólo se puede destacar un fantástico despeje de Cantero cuando el balón se colaba (min. 33) y en el minuto 41, una doble ocasión muy clara local de Amet y Edu.

Y en el minuto 45, al borde del descanso, se produjo la jugada clave. Fran recibió la segunda amarilla (la primera fue por protestar) y el Gran Peña, estando por detrás en el marcador, se quedaba en inferioridad numérica.

Tras el paso por vestuarios, el conjunto local optó por colocarse bien sobre el terreno de juego, tratando de llegar vivo a los minutos finales. Las sensaciones que transmitían los locales eran positivas, a pesar del resultado en contra. Pero el Ourense tuvo la puntilla en sus manos. En el minuto 61, Guisande se plantó ante Andrés y lanzó fuera. Podía cerrar la victoria, pero el Gran Peña salió vivo y lo aprovechó.

En el minuto 83, Fer que acababa de salir al campo, hizo una gran jugada por la izquierda, para entrar en el área y conseguir el empate (1-1), un buen premio para el trabajo de los locales, que nunca bajaron los brazos. En el tramo final, ambos conjuntos pelearon en busca del triunfo e incluso Antón tuvo una buena ocasión en el 85, pero al final, reparto de puntos.