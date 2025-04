El balón parado mata al Céltiga

Dos acciones de balón parado acabaron con el Céltiga y hacen más líder a un CD Barco que comienza a asomarse a la Tercera División después de este resultado. Los ourenseanos fueron muy efectivos ya que anotaron los goles prácticamente en los dos únicas ocasiones que crearon, dejando al Céltiga muy tocado.

Los isleños arrancaron el encuentro asumiendo el balón, con un rival muy bien posicionado en bloque bajo esperando el error local. Fueron los locales los que tuvieron las ocasiones más claras en el inicio de partido, especialmente una de Adri que rechazó el portero visitante con apuros. Sin embargo, cuando expiraba la primera mitad, cedieron un córner innecesario que el CD Barco aprovechó, tras varios rechaces, para establecer el 0-1 por mediación de Sidibé.

El segundo tiempo fue más espeso por parte de los locales ante un rival que se encontraba muy cómodo con ese plan de juego. A los isleños les costó crear jugadas de peligro más allá de algún centro al que no llegó Adri por muy poco. En el 65, un saque de falta próxima al córner, la defensa del Céltiga no acierta a despejar y Óscar Cruz la empala a la red. Los locales lo intentaron hasta el final pero no consiguieron reducir la ventaja.