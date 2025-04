Mariano Díaz, profesor de Cangas de Narcea, agradece que le pregunten en gallego y responde en asturiano. No le es desconocida la Vig-Bay, aunque tampoco la frecuente. En esta ocasión se decantó por la Minibay. La geografía no le resultaba misteriosa, en cualquier caso: «Estoy muy contento. Es una carrera que me presta mucho hacerla. Es el sitio al que vengo siempre a veranear. Y es una zona preciosa. Correr en Galicia es como correr casi en Asturias, casi en mi casa».

Uno de los participantes sostiene a dos niños en meta; a la izquierda, Elías Domínguez, que ha ganado la Vig-Bay, tanto la media como el maratón, y que ayer acabó pese a sufrir flato; a la derecha, llegada de Discamino y calentando en Samil. | Pablo H. Gamarra/Alba Villar

Díaz se impuso por apenas cinco segundos a Anxo Otero, que «empezó un poquito fuerte. Lo que hice fue colocarme detrás de él», relata. «Faltarían tres kilómetros cuando decidí cambiar. Estoy haciendo muy poco entreno ahora para empezar en pista más adelante. Venía un poco a ciegas, a correr a sensaciones. Cuando vi que podía colocar, me coloqué… Una manzana muy dulce», dice de la victoria.

Asturiano entero, medio gallego

«Venía a por la victoria. Intenté mantener un ritmo bastante estable e ir con alguien en grupo porque siempre pagas ir solo», argumenta por su parte Otero, que había ganado la reciente Invasión Celeste. Díaz «se pegó e hicimos toda la carrera prácticamente juntos, hasta el kilómetro 9. La verdad es que yo no tenía piernas y no pude seguirlo. Sé que estaba muy cerquita, apreté al final pero no me dio».